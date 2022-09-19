Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса

На протяжении трех десятилетий межгосударственные отношения между Беларусью и Казахстаном неизменно развивались на прочной основе дружбы и взаимной поддержки братских народов двух стран, с обоюдной заинтересованностью в их дальнейшем углублении в русле союзнического взаимодействия.

За короткий по историческим меркам срок Беларусь и Казах­стан прошли большой путь развития и укрепления государственности, создания устойчивой экономической базы для дальнейшего движения вперед. Мы строили наши взаимоотношения, опираясь на огромный опыт сотрудничества в советские годы, бережно сохраняя традиции межнациональной дружбы и близости наших культур.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 16 сентября 1992 года. Союзнический формат взаимодействия между Беларусью и Казахстаном существует давно, он обеспечен многочисленными и прочными институтами. Развитая договорно-правовая база белорусско-казахстанского сотрудничества включает в себя более 80 международных договоров.

Это каркас той значительной архитектуры межгосударственных отношений, которую наши страны выстроили за прошедшие 30 лет. Основополагающим, ключевым документом является межгосударственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года.

Следует особо отметить конст­руктивные и доверительные отношения, установившиеся между главами двух государств, являющиеся опорой и локомотивом всей системы межгосударственного взаимодействия. Президенты Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев на регулярной основе проводят рабочие встречи в рамках многосторонних мероприя­тий, проходит «сверка часов» и в ходе телефонных бесед.

При этом на двустороннем поле очень важно созвучие подходов наших президентов к вопросам государственной модернизации с ориентиром на последовательную, взвешенную и предметную трансформацию общества, без шоков и социальных потрясений. Приоритет отдается вопросам социальной защиты и поддержки населения, сохранения управляе­мости национальной экономики.

Политический диалог на высшем уровне гармонично дополняется интенсивными межпарламентскими контактами. В этой сфере между двумя странами поддерживается активное взаимодействие. Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также председатели Мажилиса и Сената Парламента Казахстана регулярно встречаются для обсуждения актуальных проблем. Ритмично функционирует двусторонняя межпарламентская группа дружбы.

Наши депутаты совместно работают в Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ и Парламентской ассамблее ОДКБ, вырабатывая рекомендации по сближению национальных законодательств.

На международной арене Беларусь и Казахстан традиционно придерживаются общих взглядов и схожих подходов к вопросам формирования справедливого миропорядка, выстраивания равноправного и взаимовыгодного экономического взаимодействия, развития многоуровневых интеграционных процессов, обеспечения глобальной и региональной безопасности.

Две страны конструктивно сотрудничают и оказывают взаимное содействие на глобальных международных площадках – ООН, ОБСЕ, ШОС, отлажена эффективная работа в рамках общих интеграцион­ных объединений – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и в других международных структурах.

В 2022 году Казахстан принял от Беларуси эстафету председательства в СНГ – в организации, декларация о создании которой была подписана в Алма-Ате в декабре 1991 года. Нам близки и понятны национальные приоритеты в содружестве, заявленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым: активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества, расширение промышленной кооперации, совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности. Это востребованные жизнью направления движения вперед, которые через синергию усилий партнеров открывают путь к повышению уровня жизни и социальной защищенности наших граждан.

Не сомневаюсь, что намеченный на октябрь нынешнего года саммит СНГ даст высокую оценку казахстанскому председательству в содружестве.

Говоря о перспективах, полагаю, что главным вектором дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений по-прежнему останется углубление нашего взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. В политической плоскости наша общая нацеленность на дальнейшее развитие взаимодействия в рамках ключевых интеграционных проектов не вызывает никаких сомнений.

Жизнь вновь и вновь убедительно показывает, что глобальные экономические проблемы можно преодолеть только коллективными усилиями, объединяя и наращивая возможности для решения возникающих перед нами задач. Экономическая кооперация пред­определена тесными промышленными связями. Мы успешно развиваем совместные производства, обмениваемся технологиями, последовательно устраняем препятствия для движения товаров и услуг. В итоге это работает на укрепление экономического потенциала наших стран, обеспечивает рост благосостояния простых граждан.

Аналогичная ситуация складывается и в сфере обеспечения национальной и международной безопасности. Эти два понятия очень тесно переплетены и фактически неразрывно связаны. Масштаб современных вызовов и угроз носит глобальный характер, география очагов напряженности слишком широка, чтобы пытаться противостоять им в одиночку, даже на уровне мировых держав.

Не вызывает сомнений, что Беларусь и Казахстан переживают сложнейший и важнейший период в постсоветской истории, который на долгие годы определит перспективу их дальнейшего развития, а также роль и место в архитектуре международных отношений.

Как известно, политика всегда является лишь надстройкой над экономическим базисом, а главный фундамент нашей дружбы – это те тесные хозяйственные и кооперационные связи, которые интегрируют экономики Беларуси и Казахстана, повышают коллективный потенциал и международный авторитет евразийского союза.

Между Беларусью и Казах­станом планка экономических отношений всегда была на высоком уровне. В рамках СНГ объем товарооборота между нашими странами входит в топ-3. По итогам работы в 2021 году он вырос до рекордных значений и составил более 1 млрд долларов.

За пятилетку объем товарооборота вырос в 2,6 раза. Сокращается и дисбаланс в торговле, объем поставок товаров из Казахстана в Беларусь за пятилетку вырос в 3,2 раза при росте поставок белорусских товаров в Казахстан в 2,5 раза.

Сохраняется высокая востребованность в развитии диалога органов государственного управления Беларуси и Казахстана. На постоянной основе проводятся консультации между министерст­вами в сферах промышленности, сельского хозяйства и автомобильного транспорта.

Одним из важных ежегодных событий в развитии торгово-экономического сотрудничества является проведение заседания Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии. В этом году она состоялась в июне в городе Нур-Султане. Для обеспечения возможности общения не только представителей госсектора, но и бизнеса двух стран в рамках межправкомиссии проведен Деловой совет, участие в котором приняли более 50 руководителей белорусских предприятий.

Уже традиционно обсуждаются вопросы развития сотрудничества в области машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, нефтехимии, строи­тельства, медицины, транс­порта, науки и технологий, а также в гуманитарной сфере.

В промышленной кооперации наибольших успехов мы добились в производстве тракторной техники, комбайнов, автомобильной и прицепной техники. Постоянно ведется работа по увеличению количества технологических операций, осуществляемых на сборочных предприятиях в Казахстане. Знаковым событием в данной сфере будет завершение строительства завода по производству кабин для сельскохозяйст­венной техники по полному циклу в Костанае.

Казахстанские потребители высоко оценивают и белорусские продовольственные товары. Многие отмечают хорошее соотношение цены и качества. Это подтверж­дается и цифрами – более трети от всего объема поставляемых из Беларуси товаров составляют продукты питания.

Нельзя не отметить и работу, проводимую на межрегиональном уровне. В настоящее время между регионами Беларуси и Казахстана подписано около 30 соглашений о сотрудничестве. Хорошей практикой стала разработка «дорожных карт» развития сотрудничества между регионами с указанием конкретных направлений.

Неотъемлемой составляющей двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Респуб­лики Казахстан является культурно-гуманитарное измерение.

Сегодня тесные связи установлены в сфере науки, высшего образования и культуры. Сотрудничают академии наук, ведущие вузы, крупнейшие музеи, театры, библиотеки.

В обеих странах действуют совместные культурно-образовательные центры. В последние годы это взаимодействие продолжает последовательно укреп­ляться. Наращивается потенциал в кинематографии, театральной, гастрольной деятельности, межмузейном сотрудничестве, творческом образовании.

Между национальным академическим Большим театром оперы и балета и Государственным театром оперы и балета «Астана Опера» заключен меморандум о двустороннем сотрудничестве. На постоянной основе осуществляется творческий обмен и участие солистов в спектаклях Большого театра Беларуси и театра «Астана Опера». Представители Казахстана являются постоянными участниками минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

Одной из главных форм популяризации культурного наследия народов являются Дни культуры. В 2014-м проведены Дни культуры Беларуси в Казахстане, в конце 2018 года – Дни культуры Казахстана в Беларуси.

В октябре 2021 года прошли Дни культуры Беларуси. В ноябре нынешнего года гостеприимная Беларусь распахнет двери для творчества Казахстана.

Самый широкий спектр вопросов охвачен и в научно-технической сфере. Примечательно, что одним из первых между независимыми республиками подписано именно Соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Создана совместная рабочая группа по проработке вопросов контактов в космической сфере. Ответственной казахстанской организацией определен Аэрокосмический комитет Министерства по инвестициям и развитию, а с белорусской стороны – НАН Беларуси.

Ведущая роль в развитии сотрудничества в образовательной сфере принадлежит Научно-образовательному консорциуму между высшими учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана, который объединяет более 50 участников. И этот список постоянно обновляется.

Продолжена деятельность консорциума по вопросам реализации программ академической мобильности, совместного учас­тия в международных проектах и программах, научных и иных образовательных мероприятиях и так далее. В ноябре 2021 года в Беларуси на базе БНТУ проведено VIII заседание рабочей комиссии по координации деятельности Научно-образовательного консорциума.

Важную роль в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами играют белорусские этнокультурные объединения в Казахстане. Тринадцать организаций белорусов зарегистрированы и действуют в крупных административных центрах Республики Казахстан. Этнические белорусы имеют своих представителей в Ассамблее народа Казахстана.

Со стороны государства и местных органов власти этнокультурным объединениям оказывается практическая помощь в сохранении историко-культурного наследия.

Убежден, что нынешняя юбилейная дата придаст импульс дальнейшему наращиванию плодотворного партнерства между Беларусью и Казахстаном. В обеих странах в течение всего года реализуется насыщенная программа двусторонних мероприятий как в политической, так и в культурно-гуманитарной сфере.

Мы c обоснованным оптимизмом смотрим в перспективу. В Беларуси дорожат отношениями с братским Казахстаном. Они прошли испытание временем, что позволяет уверенно строить планы на будущее, расширять разносторонние контакты, продвигаясь по пути укрепления и развития наших государств.