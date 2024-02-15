Белые медведи оказались под угрозой вымирания из-за потепления в Арктике

Согласно докладу группы американских ученых, чем больше времени хищники проводят на суше, тем выше для них риск голодной смерти

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Белые медведи, обитающие в Канаде в районе залива Гудзон, оказались под угрозой вымирания из-за изменения климата в Арктике. Из-за удлинения продолжительности периодов, когда водоем не покрыт льдом, хищники не могут с прежней эффективностью охотиться на тюленей. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на доклад, подготовленный группой американских ученых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Издание указывает, что температура в Арктике растет значительно быстрее, чем в других регионах мира. В связи с этим водные поверхности покрыты льдом все меньше времени в течение года. Белые медведи, которые охотятся на тюленей, передвигаясь по льду, вынуждены больше времени находиться на суше.

Исследование американских ученых показывает, что белые медведи пытаются приспособиться к новым условиям, а также разнообразить свой рацион, вынужденно употребляя в пищу, в том числе, травы, ягоды, чаек и грызунов.

Тем не менее потребляемая медведями пища на суше не обеспечивает их достаточным количеством калорий в сравнении с их обычной добычей в виде морских млекопитающих. Ученые пришли к выводу, что чем больше времени хищники проводят на суше, тем выше для них риск голодной смерти.