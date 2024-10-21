Беременная женщина скончалась до приезда «скорой» в Акмолинской области

В минувшие выходные Казнет облетела новость о смерти женщины, находившейся на 7-м месяце беременности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Смерть беременной жительницы Бестобе прокомментировали в управлении здравоохранения Акмолниской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Госорган подтвердил факт материнской смерти на дому, наступившей 18 октября.

Будущая мать скончалась, по словам врачей, до приезда скорой помощи. Медики также назвали предварительную причину смерти.

«Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Направлена на судмедэкспертизу», – сообщили в управлении.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование.

Сегодня в Минздраве заявили, что проверят здоровье каждой беременной в стране.