Врачи определят индекс здоровья каждой казахстанки фертильного возраста

Здравоохранение
120
Гульмира Кунапия
корреспондент

На особом контроле Минздрава будут женщины, планирующие беременность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав разработал программу «Аналар саулығы». Программа для сохранения репродуктивного здоровья подростков и укрепления здоровья женщин фертильного возраста состоит из 8 мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Реализация программы предполагает, что участковыми врачами будет осмотрена каждая жительница фертильного возраста для определения индекса ее здоровья. Отмечается, что на особом контроле будут женщины, планирующие беременность, молодые девушки и подростки. 

Для обеспечения безопасной беременности оздоровительные мероприятия проводятся до наступления беременности в виде прегравидарной подготовки. Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и подготовку семейной пары к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребёнка.

«Важно, чтобы каждая жительница нашей страны получала своевременную и качественную медпомощь, начиная с молодого возраста. Призываем каждую женщину нашей страны обратиться в поликлинику и пройти обследование перед планированием беременности. Сегодня в нашей стране проживает более 10 млн женщин, из них 4,7 млн женщины фертильного возраста», – заявили в Минздраве. 

#Минздрав #женщины #фертильность

Популярное

Все
«Работники» КТЖ строили дом руководителю филиала
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Зарина Дияс одержала победу в финале турнира категории ITF W 50
До конца года в Астане откроют 9 школ
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
Бизнес-форум «Казахстан-Афганистан» пройдет в Алматы
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Двойные премии и фиктивные командировочные: в Актюбинской области проверили детсады
Вена признана самым удобным для жизни городом в мире
Врачи определят индекс здоровья каждой казахстанки фертильного возраста
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Какие документы нужны для регистрации мопедов в Казахстане
Обама и Байден поздравили кандидата в президенты США с юбилеем
Родники моего детства
Почти 200 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за 7 лет
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде
В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Засоряют Большой Алматинский канал
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Смерть ребенка: главу стройкомпании осудили условно в Акмолинской области
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

Врачи Карасайской больницы впервые прооперировали аневризму…
Бесплатные лекарства через eGov Mobile начали выдавать в Ас…
Приписки в поликлиниках: в Минздраве поделились первыми ито…
С помощью QR-кода казахстанцы стали получать бесплатные лек…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]