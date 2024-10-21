Врачи определят индекс здоровья каждой казахстанки фертильного возраста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав разработал программу «Аналар саулығы». Программа для сохранения репродуктивного здоровья подростков и укрепления здоровья женщин фертильного возраста состоит из 8 мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Реализация программы предполагает, что участковыми врачами будет осмотрена каждая жительница фертильного возраста для определения индекса ее здоровья. Отмечается, что на особом контроле будут женщины, планирующие беременность, молодые девушки и подростки.

Для обеспечения безопасной беременности оздоровительные мероприятия проводятся до наступления беременности в виде прегравидарной подготовки. Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и подготовку семейной пары к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребёнка.