Беременная женщина выпрыгнула из окна роддома в Алматинской области

Закон и Порядок
Фото из соцсетей
В родильном доме города Каскелен Карасайского района Алматинской области беременная женщина спрыгнула с третьего этажа перинатального центра, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что из окна третьего этажа перинатального центра пыталась выпрыгнуть 41-летняя местная жительница. Медработники успели удержать женщину в последний момент", - проинформировали в областном департаменте полиции.

Начато расследование по статье ст.105 УК РК (доведение до самоубийства), выясняются все обстоятельства и причины.

"Благодаря бдительности и усилию персонала родильного отделения и водителя скорой медицинской помощи, несчастный случай удалось предотвратить. О данном инциденте было сообщено 102", — прокомментировали в администрации Карасайской многопрофильной больницы.

Также в больнице сообщили, что для дальнейшего предотвращения несчастных случаев, родильный блок готовится к переводу на первый этаж.

Врачи отметили, что у прыгнувшей из окна женщины дома трое детей.

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