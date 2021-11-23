Беременная женщина выпрыгнула из окна роддома в Алматинской области

В родильном доме города Каскелен Карасайского района Алматинской области беременная женщина спрыгнула с третьего этажа перинатального центра, сообщает Kazpravda.kz.
"Установлено, что из окна третьего этажа перинатального центра пыталась выпрыгнуть 41-летняя местная жительница. Медработники успели удержать женщину в последний момент", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато расследование по статье ст.105 УК РК (доведение до самоубийства), выясняются все обстоятельства и причины.
"Благодаря бдительности и усилию персонала родильного отделения и водителя скорой медицинской помощи, несчастный случай удалось предотвратить. О данном инциденте было сообщено 102", — прокомментировали в администрации Карасайской многопрофильной больницы.
Также в больнице сообщили, что для дальнейшего предотвращения несчастных случаев, родильный блок готовится к переводу на первый этаж.
Врачи отметили, что у прыгнувшей из окна женщины дома трое детей.
"Установлено, что из окна третьего этажа перинатального центра пыталась выпрыгнуть 41-летняя местная жительница. Медработники успели удержать женщину в последний момент", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато расследование по статье ст.105 УК РК (доведение до самоубийства), выясняются все обстоятельства и причины.
"Благодаря бдительности и усилию персонала родильного отделения и водителя скорой медицинской помощи, несчастный случай удалось предотвратить. О данном инциденте было сообщено 102", — прокомментировали в администрации Карасайской многопрофильной больницы.
Также в больнице сообщили, что для дальнейшего предотвращения несчастных случаев, родильный блок готовится к переводу на первый этаж.
Врачи отметили, что у прыгнувшей из окна женщины дома трое детей.