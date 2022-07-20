Беременную мать двоих детей нашли повешенной в Туркестанской области

Беременную мать двоих детей нашли повешенной во дворе своего дома. Трагедия произошла в Келесском районе Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Полицейские выясняют обстоятельства гибели жительницы Келесского района.

Женщине было всего 25 лет, она была на седьмом месяце беременности. Причины, по которым беременная мать двоих детей могла свести счеты с жизнью, в полиции не называют.

Факт гибели женщины зарегистрирован по уголовной статье «Доведение до самоубийства».

«Проводится досудебное расследование. Назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра тела полицейскими признаков насилия не обнаружено. Кроме того, руководство Келесского РОП встретилось с родственниками погибшей женщины, отметив, что работа ведется в рамках закона и будет учтена при наличии дополнительных жалоб», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции Туркестанской области Гульнар Абдурахманова.