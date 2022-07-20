Фото: polisia.kz
Происшествия
Беременную мать двоих детей нашли повешенной в Туркестанской области

Беременную мать двоих детей нашли повешенной во дворе своего дома. Трагедия произошла в Келесском районе Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Полицейские выясняют обстоятельства гибели жительницы Келесского района.

Женщине было всего 25 лет, она была на седьмом месяце беременности. Причины, по которым беременная мать двоих детей могла свести счеты с жизнью, в полиции не называют.

Факт гибели женщины зарегистрирован по уголовной статье «Доведение до самоубийства».

«Проводится досудебное расследование. Назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра тела полицейскими признаков насилия не обнаружено. Кроме того, руководство Келесского РОП встретилось с родственниками погибшей женщины, отметив, что работа ведется в рамках закона и будет учтена при наличии дополнительных жалоб», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции Туркестанской области Гульнар Абдурахманова.

 

Популярное

Все
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Уголек дорожает
Трудный путь к рынку
Притяжение Дельбегетея
В тесноте и в обиде
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
За сайгака ответят
«Хвост» пандемии
Сократить нельзя оставить
На контроле – качество
Спас от огня флаг и герб
Курица или рыба?
Спортчеллендж для мегаполиса
С иголочки!
Актуальные вопросы, планы и проекты
Стежок к стежку
Новых областей первые шаги
В тройке лучших
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Происшествия
12-летняя девочка вынесла из огня годовалых близнецов в Шым…
Происшествия
Семью из шести человек в Актау унесло в море на надувных ма…
Происшествия
Смертельное ДТП в Актюбинской области: мужчина выпал из окн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]