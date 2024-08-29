Три остановки сердца: беременную женщину спасли от смерти в Астане

Врачи боролись за ее жизнь после трех остановок сердца за час, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. 30-летняя Анастасия была доставлена в шоковом состоянии после трех остановок сердца, вследствие тяжелого хронического заболевания на фоне беременности.

3 недели в отделении реанимации врачи боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ. Через неделю с момента поступления Анастасия пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии.

За месяц восстановления усердный труд всего медицинского персонала научил пациентку заново дышать, есть, ходить и говорить.

«Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света», – говорит мать Анастасии, выражая свою благодарность всему медицинскому персоналу больницы.

Заведующий отделением гинекологии Оразалы Абдраманов отметил, что пациентка на сегодня чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.