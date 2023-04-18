Беременную жену избил на глазах у детей житель Астаны

Жителя Астаны арестовали на 10 суток за избиение беременной супруги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: instagram.com/police__astana/

Об избиении супругом на канал 102 сообщила сама 36-летняя жительница столицы.

Стражи порядка установили, что 42-летний мужчина оскорблял нецензурными выражениями жену, а затем и вовсе избил на глазах у двоих детей. И это был не первый случай.

На семейного тирана составили административный протокол по статье «Побои» и арестовали на 10 суток.