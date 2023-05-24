Бернар Арно лишился более $11 млрд за сутки

Самый богатый человек в мире Бернар Арно потерял $11,2 млрд всего за сутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру .

фото: kazpravda.kz

Основатель LVMH и самый богатый человек в мире Бернар Арно всего за сутки лишился $11,2 млд на фоне новостей, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

Акции LVMH упали на фоне опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши. Из-за этого Арно за день потерял $11,2 млрд. К вечеру 23 мая его состояние было на уровне $191,6 млрд.

LVMH принадлежат люксовые бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior и другие. При этом за год акции компании выросли на 23%.

В начале января журнал Forbes написал, что глава Tesla и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, соучредитель компании Meta Марк Цукерберг, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet Ларри Пейдж и соучредитель Google Сергей Брин совокупно потеряли $378 млрд.