Берут одни, отдают другие Общество 12 марта 2024 г. 1:00 165 Людмила Макаренко Сферу онлайн-кредитования облюбовали мошенники, но эксперты убеждают, что проблема не настолько масштабна, чтобы совсем отказаться от удобной формы заимствования денег. коллаж Натальи Ляликовой Объективно оценить масштаб мошенничества в сфере онлайн-кредитования не так-то просто, ведь требуется определенное понимание того, что можно называть займом, полученным преступным путем. – Мошенничество тем и отличается, например, от кражи, что получить кредит на человека без его содействия практически невозможно, – говорит директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов РК Константин Пак. – Мошенничество – это обман, введение в заблуждение, и гражданин, которого обманули, сам помогает мошенникам получить деньги. Соответственно на уровне статистики очень сложно отделить кредиты, взятые гражданами под воздействием третьих лиц или вследствие обмана, от обычных кредитов. Тем не менее общее представление об объемах ущерба вследствие получения фиктивных займов имеется. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в конце 2023-го сообщало: за два последних года в Казахстане выдано около восьми тысяч кредитов, оформленных по мошенническим схемам, общая их сумма приблизилась к 15 млрд тенге. Больше 80% таких ссуд получено через приложения банков и микрокредитных организаций под влиянием злоумышленников. Для киберпреступлений, использующих манипуляции и обман, придуман специальный термин «социальная инженерия» и описано множество ее механик и видов. Суть их одна – заставить жертву совершать действия, которые в конечном счете приведут к банальному отъему денег. Из последних самых несложных инструментов мошенников в сфере онлайн-займов можно выделить несколько исправно работающих. Кредитные «помогайки» обещают посодействовать в «стопроцентном» получении кредита, в итоге присваивают большую часть займа. Клиенту, в лучшем случае, остается мизер, но повисает на нем весь объем ссуженных финорганизацией денег. Похожим образом на пострадавших оформляются товарные кредиты под соблазнительные, но не случившиеся покупки. Еще один способ – заставить жертву паниковать. Человека пугают тем, что его родственник попал в беду, выручить из которой поможет круглая сумма денег, и кредит – идеальный вариант решения проблемы. Во всех этих случаях заемщик сам раскрывает свои персональные данные, пароли и коды подтверждения и формально становится получателем банковской ссуды. «Цифра» им в помощь Такое положение вещей и создает представление, что риски процедуры кредитования в электронном формате больше, чем в живом банковском секторе. Хотя в идеале защита финтех-платформ, построенная на блокчейне, искусственном интеллекте, биометрии и прочих изобретениях IT-индустрии, могла бы считаться безупречной. Тем, кто хоть однажды оформлял кредит или рассрочку через банкинг, знакома техническая сторона вопроса: доступ к онлайн-услугам лежит как минимум через логин, пароль, одноразовый код подтверждения, в конце концов, биометрическую видеоидентификацию: клиенту нужно убедить систему в том, что он действительно владеет телефонным номером, зарегистрированным как доверенный, телефонным аппаратом, на который придет секретный код, и его лицо подтверждается в базе данных государственных органов. – Все инструменты безопасности нацелены в первую очередь на идентификацию заемщика, то есть подтверждение, что человек действительно тот, за кого себя выдает, – продолжает Константин Пак. – В случае мошенничества, о котором я говорил, клиент действительно тот самый, и со стороны кредитора все процедуры по безопасности выполнены, но в итоге он сам соглашается отдать деньги мошенникам. Часть операций, когда действиями заемщика руководит жулик, банковская система безопасности все-таки определяет как потенциально рискованные, приостанавливает и запускает расследование: например, если бот-консультант в мобильном приложении допытывается, добровольно ли решение клиента взять кредит – это тот самый случай. Но опять же под влиянием мошенников жертва благополучно проходит и эту ревизию. Более совершенную версию защиты от мошеннических транзакций, так называемую антифрод-программу, в банковской системе Казахстана планировалось запустить в полном объеме с начала этого года. Но пока не случилось. Для ее полноценной работы необходимы нормы в законодательстве, в том числе допускающие блокировку и возврат похищенных средств. – Финансовое сообщество совместно с регуляторами давно работает над созданием антифрод-центра, который позволит финансовым учреждениям оперативно обмениваться информацией о подозрительных транзакциях, а это – возможность качественнее противостоять мошенникам. Законопроект, регулирующий работу такого центра, сейчас находится в Мажилисе, – поделился представитель Ассоциации финансистов. Запретить, чтобы запретить О запрете на удаленное кредитование в стране живо заговорили около двух лет назад. Идея тогда исходила от парламентской фракции «Ақ жол», такой формат заимствования назывался причиной онлайн-мошенничества и высокой закредитованности населения. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев несколько сместил акценты, предложив Правительству «более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование». Замечание это имело отношение к деятельности микрокредитных организаций, которая выгодно отличалась от нормативов, установленных для традиционного кредитно-финансового сектора, в том числе банков второго уровня. МФО с их «быстрыми» и «легкими» деньгами ругали за чрезмерную доступность кредитов, кабальные условия и высокую долговую нагрузку для заемщиков. Некоторые важные условия предоставления потребительских микрокредитов изменил новый закон о банкротстве физических лиц. Но это не удовлетворило критиков самой системы МФО. Сейчас, когда в Парламенте продолжается обсуждение поправок в законодательство по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, вопрос о полном запрете на выдачу краткосрочных микрокредитов снова поставлен ребром. На днях его озвучил депутат той же «Ақ жол» Ержан Бейсенбаев. И, похоже, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, со слов его главы Мадины Абылкасымовой, готовы поддержать депутатскую инициативу. Еще в 2022-м году на запрос акжоловцев в агентстве парировали тем, что запрет онлайн-микрозаймов приведет к закрытию действующих микрофинансовых компаний, место которых займет теневой бизнес. Как бы теперь ни развивалась интрига вокруг финансового сектора, завязанного на удаленное кредитование, значение будет иметь только то, что в конечном итоге получат потребители. Едва ли будет справедливым одним махом лишить их права на доступный и удобный способ занимать банковские деньги на большие и малые нужды. Но, с другой стороны, не позволительно разрешать микрозаемщикам вести свой слабо управляемый и плохо контролируемый бизнес варварским манером. Правильнее всем играть на одном финансовом поле по общим правилам. Эксперты вообще с большой осторожностью относятся к любым радикальным мерам, переживая, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. – Нужно понимать, что сейчас практически все кредиты уходят в онлайн-плоскость – что заем на неотложные нужды, что ипотека, что покупка товаров в рассрочку, – уточняет Константин Пак. – Невозможно отделить или остановить онлайн-кредитование без серьезных последствий для экономики. Любые резкие повороты будут нести негативные последствия, и для многих решений они окажутся куда серьезнее, чем ущерб от мошеннических операций, которые на самом деле составляют незначительную долю в общем объеме транзакций. «Тяжелые» деньги У кредитного онлайн-мошенничества действительно не такой большой вес в общей структуре финансовых потерь казахстанцев. 15 млрд тенге фиктивных онлайн-кредитов, накопленных сообща жителями страны за два года, могут затеряться на фоне 18 трлн тенге общей суммы, взятых к этому году кредитов: число заемщиков в стране составляет 8,5 млн человек, из них 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой, то есть фактически каждый пятый получатель заемных средств не справляется с обязанностями по погашению займа. И вот это действительно проблема. Проект прошедшего первое чтение в Мажилисе законопроекта с поправками, снижающими риски кредитования, очень похож на применение «мягкой силы» государства в вопросах, где простая житейская саморегуляция почему-то не работает. Новые правила сделают получение кредитов более щепетильным и ограниченным процессом. Возможность взять взаймы у банка попадет в зависимость от доходов гражданина, количества уже полученных кредитов и наличия среди них просроченных. Не исключено, что в порядке ограничения будет применяться возрастной ценз и даже профессиональная принадлежность. По крайней мере, в числе предложений есть и такие смелые варианты. Начали работать запущенные еще в прошлом году меры борьбы с кредитным мошенничеством и закредитованностью населения. Среди них – добровольный отказ от получения любых кредитов и микрозаймов в банках и МФО и возможность списания навешенного на гражданина фиктивного кредита, если в суде доказана его непричастность к заемной операции. Помогут ли одни только механизмы сдерживания и ограничений урегулировать рынок потребительского кредитования, растущий в последние годы завидными темпами, – вопрос без очевидного ответа. Ну а пока ломаются копья в споре по принципиальному вопросу – нужно ли нам онлайн-кредитование, если от него страдают простые граждане, тень сомнения упала на самый, казалось бы, надежный инструмент безопасности банковских онлайн-услуг – идентификацию пользователей. Техника распознавания клиентов по видеоскрину перестала казаться безупречной с тех пор, как свету явились технологии дипфейка – подмены изображения людей. С их помощью синтезируются голос, фото, видео личности, а кибермошенники «учат» эти копии выманивать у своих знакомых деньги «на срочные нужды». Пока инновационный продукт не настолько совершенен, чтобы «умные» банковские системы контроля не могли распознать подделку, но многие эксперты рынка уже волнуются: не далек час, когда процесс биометрической сверки можно будет обмануть. Кстати, среди рекомендаций банка Jusan можно найти такой пункт: «Избегайте ситуаций, когда вас пытаются «сфотографировать», особенно малоизвестные люди, объясняя это необходимостью регистрации где-либо, проверки данных, оформления каких-либо пособий. Обязательно проверяйте, на каком ресурсе проводится идентификация и с какой целью. В противном случае вы рискуете, например, потерять доступ к банковским приложениям, где также с помощью вашей биометрической идентификации может быть оформлен кредит либо переведены средства». Симптоматичная, однако, предосторожность. #кредит #банки #мошенники #идентификация #онлайн-кредитование