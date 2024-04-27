Минздрав провел перерасчет тарифов на медуслуги

Министерство здравоохранения приступает к поэтапному повышению тарифов на медуслуги. В приоритете - детство и родовспоможение, передает Kazpravda.kz

Фото: Аstana.gov.kz

Министерством здравоохранения проведен перерасчет убыточных тарифов на медицинские услуги.

«Основная цель - снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан», - говорится в сообщении.

С 1 июня 2024 года тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях.

Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения.

Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге.

Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.

Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг.