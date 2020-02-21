Бесплатно поменять билеты могут пассажиры Air Astana, прибывающие в РК из стран с коронавирусом

Авиакомпания Air Astana распространила информацию для пассажиров, прибывающих в Казахстан из Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Гонконга и Макао, передает Kazpravda.kz
.
"Вследствие введенных Министерством здравоохранения мер по профилактике коронавирусной инфекции, авиакомпания Air Astana информирует об изменении правил в отношении авиабилетов приобретенных 20 февраля и ранее. Пассажиры, прибывающие в Казахстан из Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Гонконга и Макао, вне зависимости от гражданства, могут бесплатно перебронировать авиабилеты на более поздние даты. Также они могут перебронировать авиабилеты на альтернативные направления без штрафных санкций, оплатив только разницу в стоимости авиабилетов по новому маршруту", – говорится в сообщении Департамента по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".
Отмечается, что в случае, если пассажиры, планировавшие поездку в Казахстан из Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Гонконга и Макао, желают полностью отменить свою поездку, они могут написать на customer.experience@airastana.com
.
"Данные условия не распространяется на транзитных пассажиров. Кроме вышеуказанного, политика авиакомпании Air Astana относительно авиабилетов остается без изменений", – заключили в компании.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения (коронавирусная инфекция) в городе Ухань. По данным портала Ria.ru
, по состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной
.
Власти Китая запретили выезд из города Ухань
. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая также усилили контроль
. Позднее Казахстан приостановил
все виды пассажирского транспортного сообщения с Китаем.