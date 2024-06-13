Бесплатные юридические консультации проводят в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент по противодействию коррупции по Астане совместно с антикоррупционными волонтерами проводят мероприятие, направленное на оказание бесплатной юридической помощи гражданам в рамках проекта «Антикоррупционная мобильная группа».

«В качестве консультантов выступят представители палаты юридических консультантов, коллегии адвокатов, нотариальной палаты, палаты частных судебных исполнителей и государственных органов. Получить правовую консультацию жители столицы смогут 13 июня текущего года с 16:00 до 18:00 часов на площадке Специализированного Центра обслуживания населения для автовладельцев №1 (улица Сабита Муканова, 2)», – пояснили в городской администрации.

В пресс-службе акимата Астаны добавили, что юридические консультации будут оказываться в порядке живой очереди.