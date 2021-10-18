Бесплатный прием пациентов проведут врачи Президентской клиники в Уральске

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В рамках выездной акции «Мой милый доктор» в Уральск будет проведен бесплатный прием пациентов врачами Президентской клиники, сообщает Kazpravda.kz
.
Прием 26-27 октября будут вести кардиохирург Алибек Тойбаев и аритмолог Шалкар Смагулов в Областном кардиологическом центре г. Уральск.
Время приема:
26 октября: 10:00 - 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);
27 октября: 09:00 - 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
На консультативный приём пациент должен иметь при себе:
- для приема к кардиохирургу: документ, удостоверяющий личность, ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы и т.д.;
- для приема к аритмологу: документ, удостоверяющий личность, ЭКГ, Холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы и т.д.
Для подробной информации о приеме и записи обращаться по телефонам: 8 (7112) 21 70 19, 8 (7112) 21 73 44.