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Таразец Бейбит Ыстыбаев стал победителем пятого республиканского турнира по национальной борьбе "Қазақстан Барысы-2015", сообщает корреспондент Kazpravda.kz."Я очень рад снова победить на этом престижном турнире, который способствует развитию қазақ күресі. Тренеры хорошо подготовили меня к соревнованию, спасибо им. Уверен, что статус "Қазақстан Барысы" в будущем будет только повышаться. Я намерен выступать на турнире и в дальнейшем", – сказал Ыстыбаев на послематчевой пресс-конференции.В решающей схватке Ыстыбаев (145 кг) встречался с кызылординцем Русланом Абдразаковым (115 кг). Победа по очкам досталась более титулованному и опытному Бейбиту, для которого это уже вторая победа на "Қазақстан Барысы" – он выигрывал турнир в 2012 году. Таким образом, Ыстыбаев стал первым в истории двукратным "Барсом".Отметим, что на пути к финалу Ыстыбаев оказался сильнее прошлогоднего чемпиона – Мухита Турсынова из ВКО.Помимо чемпионского пояса Бейбит Ыстыбаев получил сертификат на $150 000, автомобиль и слиток из золота. Финалист получил $30 000, третий призер Гани Сейдильдаев из Астаны – $10 000. Сейдильдаев в поединке за "бронзу" одолел Жуманазара Ерсултанова из ЮКО – самого тяжелого участника соревнований, вес которого 160 кг. Разница между противниками в весе составила 60 кг.