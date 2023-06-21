Без дорог, воды и газа

Как мы уже неоднократно сообщали, в селах и малых городах, прилегающих к Алматы, обост­рилась проблема новостроек – микрорайонов, не обеспеченных коммунальными сетями. Это жилые массивы, построенные на участках, изначально предназначавшихся для ведения сельского хозяйства. Практически все они были проданы под жилищное строительство с изменением своего целевого назначения.

Однако на данных территориях появились вовсе не комфортабельные и современные ЖК, что было бы логично и соответствовало бы понятию «новостройка». Нет, в Алматинской области словосочетание «жаңа құрылыс» означает хаотичную частную застройку, ведущуюся обычно рядом с населенным пунктом.

Вначале на пустыре вырастает один-два дома, затем их число достигает нескольких десятков. И вскоре новый микрорайон становится частью близлежащего города или села.

…На днях в корпункт «Казахстанской правды» обратилась группа жителей поселка Ынтымак Илийского района с жалобой на халатную работу местных властей. По их словам, уже несколько лет они не могут добиться решения насущных проблем, а именно: подведения к домам водопровода, газификации, качественного электроснабжения. Сельчан волнует и отсутствие дорог.

В жилой новостройке, расположенной на восточной окраине села Ынтымак, насчитывается около 40 частных домов. Ситуация здесь ежегодно обостряется весной и осенью, когда дети и их родители утопают по колено в грязи, добираясь до школы, детского сада, работы. Машины часто застревают в глине, сюда не могут проехать ни скорая помощь, ни другие экстренные службы.

Побывав на месте, автор этих строк лично убедился, что на улицах жилого массива царит сплошное бездорожье.

Как рассказали мне Салтанат Мамбеталиева, Гульжан Даулетбекова, Акмарал Аныкпаева и их соседи, за последние пять лет куда только они ни обращались с просьбой помочь в решении коммунально-бытовых проблем. Обивали пороги акиматов Байсеркенского сельского округа, Илийского района, строчили жалобы, устраивали митинги и сходы с приглашением журналистов.

– Чиновники обещали нам проложить дорогу, ведущую прямо к центру села, – говорит Салтанат Мамбеталиева. – На деле же была проторена другая, идущая в объезд поля, отделяющего наш район от поселка. Это не асфальтированная, а покрытая гравием проселочная дорога, на ней уже образовалась яма, где можно легко забуксовать… Сами добываем воду, пробурили во дворах скважины-колодцы. Вода в них грязная, пить ее невозможно, пахнет керосином. Обещания властей провести водопровод к домам также до сих пор не выполнены. Мы уже никому не верим, устали ждать, когда «бастыки» обратят на нас внимание!

Как посетовали участники стихийного схода, чиновники обходят их стороной, не приглашают на отчетные встречи. Окраинный массив находится всего в 500 метрах от центральных улиц Ынтымака, однако местный акимат не в силах обеспечить его жителей элементарными коммунальными благами.

На нашу встречу с членами сельской инициативной группы прибыл заместитель акима Байсеркенского сельского округа Илийского района Даулетхан Жетеуов. Чиновник с ходу поспешил заверить активистов в скором решении проблемы газоснабжения. Правда, за подведение голубого топлива к домам каждому хозяи­ну придется раскошелиться на 460 тыс. тенге.

Как пояснил нам представитель акимата, огромный земельный участок, на котором выстроен данный массив, ранее принадлежал одному из местных крестьянских хозяйств. Изменив целевое назначение надела, аграрий провел его сегментацию (раздел) и продал по частям под ИЖС. В результате здесь – на голом пустыре, не обеспеченном ни дорожной, ни коммунальной инфраструктурой, появилось пять улиц частных особняков. В общем, налицо классическая схема новостройки.

– Сельчане требуют построить прямую короткую дорогу к цент­ру села через это поле, – показывает Даулетхан Жетеуов. – Но эти участки принадлежат двум другим крестьянским хозяйствам, без их разрешения мы не можем ничего тут предпринимать. Что касается внутренних улиц массива, то в нынешнем году за счет сельского бюджета три из них планируется покрыть песчано-гравийной смесью.

Соответствующая бюджетная заявка уже подана в маслихат района. Кроме того, будут построены водопроводные сети протяженностью две тысячи метров. Подключим их к ближайшей водокачке, обеспечим граждан водой.

Между тем выяснилось, что поля крестьянских хозяйств, отделяющие массив от села, не используются по назначению (пустуют, поросли бурьяном). Чиновники обещают направить их владельцам уведомления о возврате земель государству.

Участники собрания пожаловались также на непомерно высокий тариф (35 тенге за киловатт-час) на электроэнергию, установленный хозяином частной подстанции, к которой подключен жилой массив. Замакима пообещал решить и эту проблему путем установки другого транс­форматора за счет бюджетных средств.

Правда, для этого необходимо подготовить проектно-сметную документацию. На том и порешили. В общем, местным жителям следует запастись терпением и подождать наступления лучших времен. На это может понадобиться год-два, а то и более.

К слову, такие же проблемы испытывают и обитатели множества других новостроек, имею­щихся сегодня в каждом населенном пункте Алматинской агломерации. По данным местных властей, только в отдельно взятом Байсеркенском сельском округе Илийского района насчитывается до 10 таких жилых массивов. И их число продолжает расти…