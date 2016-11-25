Благодаря мудрости Главы государства, его стратегическому видению, безмерной вере в силу казахстанского народа независимый Казахстан сегодня занимает достойное место в мировом сообществе. Наш Президент Нурсултан Назарбаев стал олицетворением мужества, стойкости и самоотверженности, ведь он сплотил все общество в сложные периоды становления и развития казахстанской государственности.

Годы независимости стали для нашей страны эпохой прогресса и устойчивого развития. В декларации особо подчеркнуты успехи в области модернизации образовательной системы и науки, развитии университетского образования. С первых дней независимости формирование интеллектуальной нации было принято в качестве главного приоритета государственной политики. В самые сложные годы, когда большинство стран сворачивали социальные программы, в Казахстане обеспечивалась поддержка молодежи. Как результат, современный Казахстан уверенно входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, находится в числе лидеров по индексу развития образования.

Достижения Казахстана вызывают особую гордость у молодого поколения казахстанцев. Декларация Независимости убедительно продемонстрировала приверженность нашей страны идеалам согласия и общенационального единства, которые позволяют выстоять перед любыми трудностями. Не вызывает сомнения, что не только нынешние, но и будущие поколения казахстанцев по достоинству оценят и будут гордиться свершениями первых 25 лет независимости. Ведь только понимание своей исторической общности, вера в свою страну и свой народ позволяют двигаться вперед, к будущему процветанию.