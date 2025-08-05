Без мантии и приговора: как медиаторы меняют судебную систему изнутри

Суд
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В День медиатора профессионал Александр Пак рассказал, как разрешают конфликты без суда и почему медиатору важно развивать не только знания, но и душу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С каждым годом всё больше казахстанцев предпочитают решать конфликты мирным путём — через медиацию. Это не только быстрее и дешевле, но и позволяет сохранить отношения. О том, как работает этот инструмент, рассказал BAQ.KZ профессиональный медиатор Александр Пак, сообщает Kazpravda.kz

По словам специалиста, спрос на услуги медиаторов устойчиво растёт.

"С каждым годом востребованность в услугах профессиональных медиаторов в нашей стране растёт. Медиация постепенно становится не просто альтернативой суду, а новой формой разрешения споров. Говоря о медиации, мы с коллегами часто употребляем термин “бессудебный способ урегулирования споров", — пояснил он.

Как оказалось, сегодня чаще всего казахстанцы обращаются за помощью в семейных и гражданско-правовых спорах.

"Наиболее востребованы семейно-брачные споры: алименты, раздел имущества. Также нередко прибегают к медиации при разрешении гражданско-правовых вопросов: исполнение договоров, возмещение имущественного и морального вреда. Всё чаще к медиаторам обращаются и в рамках уголовной медиации, особенно по делам, связанным с мошенничеством — одной из самых “ходовых” статей УК РК", — отметил Пак.

Чтобы воспользоваться медиацией, гражданину не нужно судебное направление. Достаточно выбрать квалифицированного специалиста.

"Прежде всего, нужно убедиться в компетентности медиатора: состоит ли он в реестре профессиональных медиаторов, действителен ли его сертификат, есть ли отзывы. Это как с врачом — вы доверяете не просто специалисту, а профессионалу с репутацией", — объясняет эксперт.

Медиация всегда добровольна. Принудительная форма в принципе противоречит самой её сути, подчёркивает спикер.

"Медиация по своей сути относится к вопросу ответственности. Именно поэтому она не может быть обязательной. Стороны спора сами решают, как поступать: договориться или передать дело в суд", — говорит Пак.

Сколько времени занимает процедура? По закону она может длиться до 30 дней, но на практике споры обычно решаются намного быстрее.

"Большинство споров решаются за несколько часов или максимум дней. Это ещё одно преимущество перед судебными тяжбами", — подчёркивает специалист.

Но медиатор — это не просто посредник. По словам Александра, это профессия будущего, требующая особого мышления и глубокой саморефлексии.

"Медиатор — это профессия, появившаяся в период трансформаций обществ. Поэтому настоящий медиатор должен постоянно отслеживать тенденции, развивать эмоциональный интеллект, расти не только профессионально, но и духовно", — уверен он.

В условиях растущего запроса на справедливость, скорость и человечность в разрешении конфликтов, медиация в Казахстане становится не просто юридическим инструментом, а новой культурой общения.

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