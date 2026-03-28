Без подмены понятий

Колонка обозревателя
Любовь Доброта

Уголовные дела на двух сталкеров за незаконное преследование и психологическое давление практически одновременно завели в Шымкенте. Один из задержанных, не приняв расставания, продолжал преследовать женщину – писал, звонил, приходил к ней домой и на работу, пока она не обратилась в полицию. В другом случае навязчивое преследование закончилось избиением.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В полиции подчеркивают, что преследование и похищение людей – преступления, которые будут жестко пресекаться по закону. Но это не просто частные эпизоды. Это тревожные сигналы о попытке подменить уважение давлением, заботу – контролем, а традицию – принуждением.

На Национальном курултае Президент подчеркнул недопустимость деструктивного поведения и необходимость защиты подлинных традиционных ценностей. Это принципиальная позиция: никакие ссылки на менталитет или обы­чай не могут оправдать насилие и нарушение прав человека.

Южный Казахстан – регион, где традиции по-прежнему занимают важное место в общественной жизни. Здесь сильны культ семьи, уважение к старшим, почитание рода. Многодетность воспринимается как благословение, а преемственность поколений – как ценность. За дастарханом собираются родные, решения принимаются через ақылдасу – совет и согласие.

Казахский народ исторически был свободным и вольнолюбивым. Степная культура формировалась вокруг понятий чести, достоинства и личной ответственности. В ней не было места системному принуждению как норме. Семья создавалась по взаимному согласию, с учетом воли молодых. Союз без согласия противоречит самой логике казахской традиции, где уважение к личности всегда было фундаментом.

Сегодня мы сталкиваемся с опасной подменой. Ранние браки, давление на выбор молодых, попытки похищения невесты или принуждение к браку иногда пытаются представить как часть культуры. Но деструктивное поведение не становится традицией только потому, что его так назвали. Насилие не может быть обы­чаем. Принуждение не может быть ценностью.

Недопустимо прикрываться утверждениями, что якобы так было всегда. Сталкинг – из той же логики искажения. Когда отказ воспринимается не как право человека, а как вызов. Когда «я люб­лю» превращается в «я требую».

Право на «нет» – не заимствованная идея и не внешняя установка. Это базовый принцип человечес­кого достоинства. И именно он лежит в основе как современного закона, так и подлинной традиции.

Государственная позиция сегодня сформулирована четко: никто не вправе навязывать свой выбор другому человеку. Никто не должен подвергаться преследованию, давлению или насилию – вне зависимости от того, какими словами это оправдывается.

Оперативная реакция правоохранительных органов – важный сигнал обществу: личные границы защищены законом. Не по общественному настроению, не по понятиям, а по принципу, единому для всех.

В условиях, когда традиционный уклад сталкивается с влиянием цифровых платформ, радикальных интерпретаций и псевдотрадиционных практик, особенно важно ясно обозначить границу: прикрытие деструктивного поведения традиционными ценнос­тями недопустимо. Ни модные лозунги, ни ссылки на обычай, ни разговоры о чести не могут служить оправданием принуждения.

Сильное общество начинается с простого и однозначного правила: нет означает нет. И именно в уважении к этому слову – основа и закона, и подлинной культуры, и будущего свободного общества.

#закон #традиции #принуждение #сталкинг

