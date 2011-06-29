меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
USD, 447,15
USD 447,15
RUB, 4,80
RUB 4,80
EUR, 485,74
EUR 485,74
Без заголовка
Конкурсы
29 июня 2011 г. 7:01
113
Конкурсы на 29.06.2011
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:20
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
5 апреля 2024 г. 14:52
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
4 апреля 2024 г. 17:32
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
4 апреля 2024 г. 12:07
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
5 апреля 2024 г. 3:00
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
4 апреля 2024 г. 0:30
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
6 апреля 2024 г. 10:00
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
5 апреля 2024 г. 20:52
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
5 апреля 2024 г. 18:03
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
5 апреля 2024 г. 19:15
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
5 апреля 2024 г. 20:53
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
5 апреля 2024 г. 20:00
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
5 апреля 2024 г. 15:41
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
5 апреля 2024 г. 16:35
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
5 апреля 2024 г. 18:42
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
4 апреля 2024 г. 19:30
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
4 апреля 2024 г. 2:00
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
8 апреля 2024 г. 10:30
Закон Республики Казахстан
5 апреля 2024 г. 19:50
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
5 апреля 2024 г. 17:45
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
30 марта 2024 г. 17:30
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
15 марта 2024 г. 19:20
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
22 марта 2024 г. 2:30
И жент, и курт «оделись» в шоколад
22 марта 2024 г. 5:30
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
22 марта 2024 г. 13:11
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
2 апреля 2024 г. 4:34
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
29 марта 2024 г. 18:21
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
22 марта 2024 г. 11:56
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
22 марта 2024 г. 14:46
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
15 марта 2024 г. 20:51
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
22 марта 2024 г. 1:30
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
15 марта 2024 г. 19:38
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
22 марта 2024 г. 22:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
14 марта 2024 г. 1:00
Творил несмотря на запреты
12 марта 2024 г. 10:31
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]