Бежавшего алматинского бухгалтера задержали на греческом острове

На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Мошенницу, объявленную в розыск, задержали на греческом острове

В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.