Бежавшего в Бишкек казахстанца задержал Антикор

Задержания, Коррупция
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мужчина находился в розыске с прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Антикор

Он подозревается в хищении госимущества в виде трех домов и двух квартир, ранее конфискованных по приговору суда.

«Мошенничество совершено с участием должностных лиц акимата и ДКНБ по городу Алматы путем реализации недвижимого имущества подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения торгов.

14 июня после задержания в Бишкеке, он сообщил сотрудникам МВД Республики Кыргызстан о готовности добровольно вернуться на Родину по упрощенным процедурам. В тот же день он был доставлен в Алматы», - говорится  в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также в сообщении указано, что по Конституции каждый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в силу приговором суда.

 

#задержание #хищение #Кыргызстан #Антикор

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