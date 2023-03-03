Бибигуль Нурашева возглавила общественный совет АДГС

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Аманжолова Айман
zhana2006@mail.ru

Сегодня приступил к работе новый состав общественного совета при Агентстве по делам государственной службы.

Пресс-служба АДГС РК

В новый состав общественного совета вошли известные юристы, эксперты государственного управления, ученые и медиа-менеджеры.

Председатель Агентства Дархан Жазыкбаев в ходе участия в первом заседании общественного совета рассказал о задачах уполномоченного органа в сфере государственной службы и обратил особое внимание на проекты по совершенствованию государственной службы.

«Наша работа проводится в соответствии с задачами, поставленными главой государства по формированию сервисной модели государственного аппарата, недопускающей проявления бюрократизма, а также ориентированной на честное, справедливое, добросовестное служение народу», – сказал Дархан Жазыкбаев.

Глава Агентства также акцентировал внимание на требования, предъявляемые государственным служащим: «Модернизация государственной службы не ограничивается внесением изменений в правовые нормативные документы. Одной из главных наших задач является совершенствование профессионально-личностных качеств государственных служащих. Для этого государственным служащим недостаточно быть образованными и компетентными, они должны быть верны своей клятве и следовать принципу служения стране».

В организационной части первого заседания утверждены управленческие структуры и рабочие документы общественного совета.

Председателем общественного совета единогласно избрана юрист,  генеральный директор ТОО «Academy of labour relations», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Нурашева Бибигуль Шакирбаевна.

В заключительной части заседания председатель общественного совета призвала своих коллег к активному содействию деятельности уполномоченного органа в рамках своих полномочий.

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