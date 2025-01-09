Библиотека горела в Кокшетау

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ранним утром в Кокшетау Акмолинской области в двухэтажном здании областной научной библиотеки, на первом этаже произошло загорание стеллажа с книгами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Сообщается, что на место вызова были направлены пожарные по повышенному рангу вызова.

«Возгорание оперативно ликвидировано на площади 10 кв м. Пострадавших нет, причина устанавливается», – отметили огнеборцы.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

#пожар #Кокшетау #библиотека

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