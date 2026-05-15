Бальный зал в Белом доме откроют в 2028 году

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Дональд Трамп также отметил, что его строят с опережением графика.

«У Китая есть бальный зал, так же должно быть и у США! Его строят с опережением графика, и он станет лучшим подобным зданием в США, - написал американский лидер в Truth Social. - Его открытие запланировано на 2028 год».

В декабре 2025 года телеканал CBS News со ссылкой на Службу национальных парков страны сообщал, что сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Новое здание сможет вместить до 650 человек. Строительство планируется завершить до окончания президентского срока Трампа.