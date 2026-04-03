ФИФА установила рекордные цены на финал ЧМ-2026

Айман Аманжолова
Самое дорогое место на предыдущем чемпионате мира по футболу было почти в семь раз дешевле

Первая открытая продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года показала, что ФИФА взимает до $10 990 за билеты на финал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Liga.net

Считается, что это самая высокая цена за билет на футбольный матч за всю историю, пишет ВВС.

Билеты на финал предыдущего чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2022 году в Катаре, стоили $1 604 в эквиваленте за самое дорогое место.

В своей заявке на проведение чемпионата мира США, Канада и Мексика указали, что билеты на финал будут стоить максимум $1 550 долларов. К моменту начала продажи билетов членам официальных фан-клубов каждой страны в декабре, самая высокая цена составляла $8 680. Когда билеты впервые поступили в открытую продажу, цены снова выросли.

Установить фактическую стоимость билетов на летний турнир 2026 года сложно, поскольку ФИФА никогда не публиковала свою ценовую политику, замечает портал.

В конце прошлого года болельщики назвали стоимость первоначальных продаж билетов "монументальным предательством". После этого ФИФА объявила о выпуске небольшого количества билетов по цене $60.

ФИФА повысила максимальную цену на билеты на финал чемпионата мира после того, как был окончательно утвержден состав из 48 команд, участвующих в турнире этого года, отмечает AP.

К вечеру среды билеты были выставлены на продажу только на 17 из 72 матчей группового этапа, но ни на один матч плей-офф.

Руководящий орган футбола использует динамическое ценообразование для турнира, который пройдет в 11 городах США, а также в трех городах Мексики и двух городах Канады. Цены меняются в начале каждой точки продаж в зависимости от предыдущего спроса.

Члены Демократической партии в Конгрессе США в письме от 10 марта президенту ФИФА Джанни Инфантино написали, что использование динамического ценообразования на билеты "сделает Чемпионат мира по футболу 2026 года самым финансово недоступным и закрытым на сегодняшний день".

Европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers и организация Football Supporters Europe в прошлом месяце подали официальную жалобу в Европейскую комиссию по поводу резкого роста цен на билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу-2026 состоится с 20 июня до 20 июля в США, Мексике и Канаде. Матчи будут проходить в нескольких крупных городах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, а финал состоится в Нью-Йорке/Нью-Джерси. Это первый чемпионат мира с 48 командами и первый, который состоится сразу в трех странах. Ожидается рекордная посещаемость и высокий спрос на чартерные рейсы для фанатов со всего мира.

