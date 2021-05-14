Били головой об остановку: стали известны подробности избиения школьницы в Боралдае

Напали на подростка две пьяные женщины, рассказывает мать пострадавшей Гульмира Жанбекова. По ее словам, им так не понравился внешний вид школьницы, что они не поленились выйти из такси, чтобы "преподать" ребенку. Били жестко, головой об остановку. А потом сели и просто уехали.
Накануне вечером Гульмира планировала после работы обновить гардероб дочери. С шестнадцатилетней Камилой договорились встретиться в центре города. Но на автобусной остановке на девочку набросились две пьяные женщины. Избив подростка, они сели в такси и уехали. Мать предполагает, что хулиганкам просто не понравился внешний вид ребенка.
"Дочка у меня была в такой коротенькой юбочке, снизу шортики, ну как сейчас все подростки одеваются в q-pop стиле. Они сказали: да вам, малолетки, нужно идти на панель. После чего машина паркуется, оттуда выходит девушка и начинает избивать мою дочь, бить головой об остановку. В это время выходит из машины вторая девушка", - рассказала женщина.
Свидетели неадекватного поведения женщин заступаться за подростка не стали, - с обидой в голосе говорит мать пострадавшей. Вместо этого алматинцы снимали нападение на сотовый телефон.
"Очень много машин стояли в пробке. У кого-то были видеорегистраторы, кто-то открывал окна и снимал это на камеру. Но никто за них не заступился. Для всех это показалось смешно", - возмутилась мама девочки.
В результате подросток с различными травмами попала в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
"Сделана кранеография, ушита рана в височной области. Госпитализирована в отделение нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана волосистой части головы. Состояние средней степени тяжести", - прокомментировала заместитель главного врача центра детской неотложной медицинской помощи г.Алматы Алуа Жексенова.
По факту избиения начато расследование. Сейчас стражи порядка занимаются поиском хулиганок.
"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых женщин и их дальнейшему задержанию", - проинформировала официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.
За хулиганские действия им может грозить до двух лет тюрьмы.