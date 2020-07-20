Общество Били и превратили в рабыню. К чему приводят ранние браки, рассказала эксперт Айдана Демесинова

К чему приводят ранние браки, рассказала в интервью Республиканской газете "Казахстанская правда" национальный координатор национальных программ фонда ООН в области народонаселения Газиза Молдакулова.



Газиза Молдакулова рассказала, что для анализа ситуации с ранними браками в Казахстане провели глубинные (на условиях анонимности) интервью с уже взрослыми женщинами, которые прошли через такие браки.



"В нашем селе воруют невест. Когда украли мою одноклассницу, мы только-только закончили 9-й класс. Никто, даже родители, за нее не заступились. Вернуть обратно нельзя, она же провела ночь в доме мужчины. Согласно нашим обычаям, это позор для семьи", – привела одну из историй Газиза Молдакулова.



"Свекровь, когда злилась на меня, а это бывало часто, могла кинуть в меня все, что у нее под рукой. Что-то не так поставила, не так взяла, не так ступила, не так ответила… Муж тоже всегда нервный, недовольный. То недосолила, то пересолила...", – продолжила Газиза Молдакулова.



"Мне не было и 16 лет, когда родился сын, а через 2 года – дочка. Были проблемы и во время беременности, и после родов, но свекровь считала, что нет ничего страшного, все через это проходили…"Пройдя через этот ад, женщины, вчерашние девочки-жены, говорили, что постараются не допустить раннего замужества дочерей. Одна из них сказала: "Какое счастье, что у меня сыновья", – отметила Газиза Молдакулова.



Некоторые из опрошенных женщин, не вытерпев ужасов такой семейной жизни, бежали от нелюбимых мужей

тиранов в чем есть – в халате и тапочках. Но таких единицы.



"Одну девочку отдали замуж в 15 лет. В семье мужа ее превратили в настоящую рабыню. И дом, и сад, и огород, и уход за скотом – все на ней. В 21 год у нее было трое детей. Она пыталась жаловаться родным, что ее бьет не только муж, но и вся его родня, а мать ей ответила, что надо терпеть, она ведь терпит побои ее отца. В итоге изможденная, смертельно уставшая, чувствующая себя преданной родными молодая женщина повесилась. Дети остались без матери... Самое ужасное – дети, родившиеся в таких браках, копируют родительскую модель семьи", – сказала Газиза Молдакулова.



По ее данным, в Казахстане в 2005, 2010 и 2015 годах проводилось несколько раундов кластерных исследований, которые показали, что женщины, вступившие в брак в юном возрасте, чаще допускают мысль, что муж имеет право бить жену.



"Отсутствие образования и работы приводит к сильной зависимости от партнера. Дети таких матерей тоже становятся жертвами ранних браков, нарушающих права человека. Исследования показывают, что наши подростки вступают в интимные отношения в 14-15 лет. Однако рассказывать им о том, какие от этого могут быть последствия, некому. В школах таких уроков нет. Поэтому, когда мы в качестве пилотного проекта провели в некоторых областях обучение по нравственно-половому образованию студентов колледжей, многие родители отнеслись к этому положительно. И, как показала практика, прошедшие через эти уроки подростки более сознательно относятся к своей жизни, они реже вступают в ранние интимные отношения, чем в тех группах, где они не проводились", – заключила Газиза Молдакулова.

