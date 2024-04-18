Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Рекомендация использовать нашатырный спирт из уст врача не звучала, как утверждал Бишимбаев ранее

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В Астане продолжается громкий судебный процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он обвиняется в истязании и убийстве с особой жестокостью гражданской жены Салтанат Нукеновой. Его родственник Бахытжан Байжанов обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении.

Как ранее выяснилось в суде, в день смерти Нукеновой родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов связывался со знакомым врачом Ерсултаном Сарсембаевым.

Сарсембаев пояснил, что работает врачом-неонатологом в детской больнице. Свидетель также уточнил, что не знал, кем является брат Байжанова.

9 ноября в 15.33 врачу поступил звонок от Байжанова, который хотел узнать, опасно ли то, что его женге (жена старшего брата) долго не просыпается после употребления алкоголя и нормально ли так долго спать.

«Я сказал, что интоксикация тоже может привести к последствиям. Сказал, что я не нарколог, вызывайте скорую. Он говорил, что женге и брат до утра пили, на тот момент я подумал, что это алкогольная интоксикация. Я перезвонил после 16 часов, она спала, я спросил, в сознании ли она, были ли следы драки. Он ответил, что не может осмотреть, что ведь это женге, – рассказал свидетель.

Со слов врача, Байжанов сообщил знакомому, что у пары был конфликт, один глаз Нукеновой покраснел, просил приехать. На что Сарсембаев во второй раз предложил вызвать скорую – частную или государственную.

При допросе выяснилось, что Сарсембаев ничего о нашатырном спирте по телефону Байжанову не говорил. Однако ранее Бишимбаев отмечал, что Байжанов после разговора со знакомым врачом сказал, что нужен нашатырный спирт. При этом сам Байжанов говорит, что купить нашатырный спирт попросил Бишимбаев, а он поручил это своему заместителю Калмурату в 15.27.

В суде Байжанов уточнил, что после разговора с врачом, сообщил Бишимбаеву о рекомендации вызвать скорую. Но вместо этого Бишимбаев позвонил гадалке, которая заверила, что Нукенова «просто устала, придет в себя – пойдете домой».

Как отметила адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, скорую в итоге Байжанов вызвал спустя 4 часа после первого разговора со знакомым врачом.

Судебный процесс продолжается

#суд #свидетель #Бишимбаев #Нукенова

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