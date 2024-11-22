Биткоин вырос до $99 тыс

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Биткоин в очередной раз за месяц обновил исторический рекорд стоимости: утром 22 ноября она достигла почти $99,2 тыс. за единицу, затем цена несколько снизилась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Стоимость биткоина впервые в истории достигла $99 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 10:23 времени Астаны, криптовалюта по курсу площадки стоит почти $98,8 тыс. Однако в 08:20 времени Астаны она стоила $99,2 тыс. За день стоимость выросла более чем на 2%.

Курс биткоина начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США, с отметки $68 тыс. С тех пор стоимость криптовалюты много раз обновляла исторический максимум.

Общая капитализация криптовалют за сутки выросла на 1,13%, до $3,243 трлн, свидетельствуют данные TradingView. Из них $1,96 трлн (60,5%) по состоянию на утро 22 ноября приходятся на долю биткоина.

На фоне роста биткоина повышается стоимость и других ключевых криптовалют на рынке. Так, Ethereum вырос на 0,64%, до $3,380 за единицу.