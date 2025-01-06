«Бизнес» на поступлении в докторантуру и магистратуру организовала жительница Алматы

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейскими Бостандыкского района мегаполиса задержана 23-летняя женщина, завладевшая деньгами доверчивых граждан, путем совершения мошеннических действий.

«Подозреваемая, рекомендуя себя «специалистом» по поступлению в докторантуру и магистратуру ряда ВУЗов, разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести ученую степень на более выгодных условиях. Установлено, что с одного «клиента» она получала вознаграждение от 500 тысяч до 1 миллиона тенге. На данном этапе досудебного расследования момент зарегистрировано 7 фактов обмана с ее участием. Подозреваемая взята под стражу», – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Дидар Аханов.

В полиции Астаны между тем рассказали о мошеннике, который занимался продажей онлайн-курсов в столице. Подозреваемый предложил 25-летней жительнице столицы приобрести онлайн-курс по профессиональному созданию причесок, уверяя, что после прохождения курса она сможет начать сотрудничество с зарубежными партнерами в сфере торговли одеждой.

Кроме того, он обещал подарить четыре прибора для волос Dyson в качестве бонуса за покупку курса. Доверившись словам мошенника, потерпевшая перевела на его счет около 2 млн тенге. Однако спустя неделю, так и не дождавшись обещанного обучения, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию.

«Сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции района «Алматы» установили подозреваемого. Выяснилось, что на его счету имеется еще 10 аналогичных эпизодов мошенничества. В настоящее время ведется досудебное расследование», – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что алматинка брала деньги за ученые степени в магистратуре, а также о мошеннице, продававшей липовые сертификаты об образовании в Усть-Каменогорске.