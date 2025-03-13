Бизнес нуждается в равных условиях развития
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Реализуемая в Казахстане бюджетно-налоговая реформа в первую очередь нацелена на решение стоящих перед государством задач по развитию реального сектора и ограничению изъятий из Нацфонда. Дополнительные налоговые поступления призваны обеспечить приток финансов в экономику за счет стимулирования инвестиций частного сектора, роста государственных инвестиций и вложений в инфраструктуру. Они позволят достичь большего значения подушевого ВВП уже в течение ближайших трех – пяти лет и будут способствовать удвоению ВВП к 2029 году.