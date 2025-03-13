Бизнес нуждается в равных условиях развития

По предварительным расчетам, предложенные изменения в Налоговый кодекс дадут возможность добиться роста налоговых поступ­лений в размере 4–5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут снизить уровень государственного долга, направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.

Главная цель налоговой реформы – сформировать в обществе высокий уровень налоговой морали, в том числе за счет справедливого налогообложения по тем видам деятельности, которые не создают добавленной стоимости, а в основном обеспечивают получение доходов за счет транзакционных операций, перерас­пределения денежных средств.

НДС – один из ключевых источников пополнения государственной казны, и он составляет порядка 25% государственного бюджета.

– В ходе нынешней реформы мы стремимся вернуть НДС его природу косвенного налога. На самом деле расширение числа плательщиков НДС позитивно скажется на большом числе компаний, которые раньше не могли брать налог на добавленную стоимость в зачет, поскольку работали с неплательщиками данного налога, – прокомментировал директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Ерлан Сагнаев.

Расширение круга плательщиков НДС создаст равные конкурентные условия, что станет стимулом для дальнейшего развития бизнеса.

Как отмечают в Министерстве национальной экономики РК, повышение ставки НДС до 16% и дифференциация позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.

Кроме того, по данным МНЭ, сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Как прокомментировали в ведомстве, новый пакет поправок в проект Налогового кодекса включает предложение по снижению порога постановки на учет по НДС с 80 млн тенге до 15 млн тенге.

Параллельно с этим видится целесообразным пересмотреть режим упрощенной декларации и розничного налога. При сохранении предела дохода по предлагаемому режиму упрощенной декларации в размере 600 тыс. МРП (2 359 млн тенге) и ставки в 4% с возможностью снижения маслихатами на 50% предлагаются следующие изменения: сокращение видов дея­тельности и реализация только в сегменте B2C; снятие ограничений по численности работников; уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму фонда оплаты труда работников, если доход от продаж превышает 100 млн тенге в год.

– Предлагаемые изменения в налогообложении создают усло­вия, при которых стоимость издержек дробления будет превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса и предотвратит создание схем уклонения. В данном вопросе мы ориентируемся на международный опыт, – продолжает Ерлан Сагнаев.

Как отмечают в отраслевом ведомстве, использование дополнительного налогового дохода для улучшения инфраструктуры создаст мультипликативный эффект, улучшая инвестиционный климат республики. В частности, Правительство увеличит капитал АО «НУХ «Байтерек» на 1 трлн тенге, что позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025-м. Эти средства будут направлены на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и осуществление ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объе­ма финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году.

В рамках масштабного финансирования запустятся новые механизмы поддержки, направленные на развитие бизнеса, экспортных возможностей, расширятся инструменты финансирования и социальные инициативы. Приоритет будет отдаваться проектам в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, создаю­щих высокопроизводительные рабочие места, увеличивающих объемы экспортной выручки. Это переработка металлов, нефте­газовый сектор, АПК, химическая и легкая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение, IT-отрасль, логистика, грузоперевозки, туризм, «якорные» и инфраструктурные проекты и проекты-кластеры, образующие экосреду для развития МСБ.

Таким образом, налогово-бюджетная реформа – это комплекс мер, направленных на усиление финансовой устойчивости государства и обеспечение равных условий для всех участников экономики.