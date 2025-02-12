Бизнесмены Алматы озвучили Кабмину свои мнения и предложения по ставке НДС

Серик Жумангарин заверил, что все предложения будут рассмотрены в рабочих группах в правительстве перед вынесением проекта налоговой реформы на рассмотрение Мажилиса

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Во встрече также приняли участие министр финансов Мади Такиев, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, свыше 50 представителей крупного и малого бизнеса, Ассоциации легкой промышленности, туристических компаний и других отраслевых объединений бизнеса, независимые эксперты.

Снижение порога по регистрации по НДС до 15 млн тенге и сужение круга видов деятельности в спецрежиме на B2C – основные вопросы, которые подняли на встрече предприниматели. Пороги, которые устанавливаются в рамках реформы для регистрации налогоплательщиков, могут стать барьером для дальнейшей работы малого бизнеса и привести к тому, что предприниматели будут вынуждены дробить свои предприятия или скрывать часть своей деятельности, чтобы избежать налогообложения.

«Ежегодно государство теряет порядка 800 млрд тенге подоходного налога от дроблений бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре – нет. Введение этих механизмов – понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C – это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой. Тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит. И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой», — отметил Азамат Амрин.

Прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

На встрече выступили представители бизнеса по самым разным отраслям – спортивным клубам, информационной безопасности, медицины, легкой промышленности, туризма и другим.

По итогам встречи Серик Жумангарин поблагодарил всех участников за конструктивный диалог, отметив, что все предложения будут рассмотрены в рабочих группах в правительстве перед вынесением проекта налоговой реформы на рассмотрение Мажилиса.