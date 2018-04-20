Бизнесмены, получившие микрокредит, не могут взять другие кредиты в Казахстане

Экономика
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
В Казахстане применяется механизм гарантирования микрокредитов для бизнеса, который накладывает определенные ограничения на предпринимателей. Об этом на брифинге в Правительстве РК рассказал заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Чингиз Ахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"У самозанятых и безработных людей зачастую не бывает движимого или недвижимого имущества под залог. Для решения этой проблемы в прошлом году впервые был разработан инструмент гарантирования микрокредитов. Раньше такой инструмент не применяли. Для начинающих предпринимателей порядка 85 процентов микрокредита покрывается гарантированием. Для работающего бизнеса до 50 процентов. В городах гарантом выступает фонд "Даму", в сельской местности "КазАгроГарант". Базовые условия очень простые. Субъект, который получает гарантирование, берет на себя обязательство, что он в течение действия гарантии и срока микрокредита не будет брать дополнительные кредиты из других источников финансирования. Это единственное ограничение", – сказал спикер. 

Он напомнил, что основными операторами программы в городах являются банки второго уровня и микрофинансовые организации.

"Все крупные банки являются участниками программы. В этом году объем заявок именно от этой категории микрофинансовых организаций увеличился в два раза", – сказал Ахметов.  

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