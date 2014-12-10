Свежий выпуск Благодарность за поддержку

В письме работники корпорации выразили признательность Главе государства за меры, направленные на развитие городов Жезказгана и Сатпаева, а также Улытауского района Карагандинской области. Авторы отметили, что в результате оказываемой поддерж­ки в регионе произошли значительные позитивные изменения.

«Знаковым событием стал ввод в эксплуатацию железной дороги Жезказган – Бейнеу, благодаря которой наш регион получает новый импульс для индустриального и коммерческого развития», – говорится в письме.

Также работники корпорации подчеркнули, что по поручению Президента возобновил работу Жезказганский медеплавильный завод, на котором начат процесс внедрения технологии гидрометаллургии для вовлечения руд с низким содержанием металла. Такие изменения, по словам авторов, дают жителям региона уверенность в успешном будущем.

В завершение коллектив ТОО «Корпорация Казахмыс» еще раз поблагодарил Главу государства за поддержку и пожелал ему здоровья, сообщила пресс-служба Президента.



