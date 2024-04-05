Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой

– Проект #АуылФутбол, рож­денный в селе Алматинской области, уже вырос до респуб­ликанского масштаба. Конечно, в городах создаются условия для развития спорта, однако, надо признать, что в аулах ситуация иная. Поэтому благотворительный фонд «Халық» принял решение поддержать данный проект и выступил его генеральным спонсором, – отметил директор Алматинского филиала фонда Галымбек Жаксылыков.

Церемония награждения проводилась по 11 номинациям – лучших выбрали члены попечительского совета фонда «Арман Ауыл». Так, в номинации «Лучшая страничка в соцсетях» лауреа­том стала страничка футбольного клуба Aqshukyr из села Акшукыр Мангистауской облас­ти. «Лучшим меценатом» жюри проекта приз­нали Есбола Сарсенбаева, предпринимателя из села Жибек Жолы Алматинской облас­ти, который на свои собственные средства пост­роил футбольный комплекс, где сейчас занимаются более 150 детей. В номинации «Лучший менеджер клуба» признана руководитель детского футбольного клуба «Самрук» из села Ащыбулак Алматинской области Ажар Хабиева. «Лучшим судьей» стал футбольный арбитр Сакенулы Айбек. Премия «Лучший тренер» досталась тренеру детского клуба «Алмалы» из одно­именного села Алматинской области Дидару Шерганакову. «Лучшим защитником» по итогам 2023 года стала игрок команды «Тагил» из села Тагил Костанайской области Жолбарыс Аружан. В номинации «Лучший полузащитник» лауреатом стал футболист команды Акколь из одноименного села в Актюбинской области Нурлан­улы Нурасыл. «Лучшим нападающим» признан игрок команды «Спартанс» из села Талапкер Акмолинской области Жумабай Диас. В номинации «Лучшая команда» лауреатом стала команда «Акшукур» из Мангистау­ской области. А лучшим футболистом и обладателем «Золотого мяча #АуылФутбол» назван игрок команды «Акшукур» из Мангистау Куаткали Адай. Все лауреа­ты премии награждены специальными статуэтками и дип­ломами, а также денежной премией.

– Это масштабное и беспрецедентное для сельских детей мероприятие стало возможным благодаря поддержке благотворительного фонда. Безусловно, в первую очередь премия – это приз­нание заслуг тренеров, менеджеров, детей, но в то же время мы задаем планку, это больше мотивация для детей и всех тех, кто занят их воспитанием. Они могут и должны становиться известными. Проекты, реализуемые совместно с фондом «Халық», колоссальны и беспрецедент­ны. Это и обучение тренеров, и материальная поддержка сельских команд, и проведение турниров, – подчеркнул Серик Мамбетов, руководитель проекта #АуылФутбол.

Завершилось мероприятие казахской традицией бата беру, где сакральные слова произнес вратарь и легенда казахстанского футбола Куралбек Ордабаев.