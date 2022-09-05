Политика
Благополучие семей и будущее детей
Лаззат Рамазанова, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Благополучие каждой казахстанской семьи, равные возможности для каждого ребенка – базовые принципы социально ориентированного государства. И именно эти вопросы беспокоят граждан страны.

Теперь у родителей будет больше времени на воспитание детей в младенческом возрасте, заявил Глава государства, выступая с ежегодным Посланием. Этому будет способствовать увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года.

Очень важное решение. Весь предыдущий год, когда я встречалась с населением, женщины поднимали этот вопрос, просили решить его на законодательном уровне. По­этому мы активно продвигали его в рамках Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Еще одна очень важная инициатива – возраст выхода на пенсию для женщин будет зафиксирован до 2028 года на уровне 61 года. По сути, на 5 лет приостановлено запланированное ранее повышение до 63 лет. При этом в течение этих 5 лет в стране будут расширять и создавать новые реабилитационные центры, где смогут восстанавливать и поддерживать здоровье пациенты. Включая женщин, занятых на вредных производствах, а также женщин, проживающих в сельской местности.

В решении этого вопроса большую роль сыграла не только Нацкомиссия, но главным образом общественницы, которые смогли четко аргументировать свою позицию, участвовали в рабочих группах при Министерстве труда и социальной защиты населения. Еще одно доказательство того, что открытый, конструктивный диалог может привести к консенсусу в важных социальных вопросах.

Более того. В Казахстане будут повышены пенсионные выплаты: с 2023-го по 2027 год минимальная базовая пенсия увеличится с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальная – со 100% до 120%, соответственно. К 2025 году это позволит повысить совокупную пенсию в среднем на 27%. Мера коснется всех 2 млн пенсионеров, проживающих в стране.

Позитивно восприняли родители новость о запуске программы «Национальный фонд – детям». Половина всех инвестиционных доходов Национального фонда страны будет отчисляться на специальные счета каждого ребенка (без права снятия). Воспользоваться деньгами они смогут после совершеннолетия, направить их на учебу или покупку жилья.

Я не раз говорила, что именно решение жилищного вопроса для молодых семей является одним из ключевых. Поэтому подобная поддержка для детей – очень мощная социальная гарантия.

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