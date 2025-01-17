Благотворительное учреждение, обучавшее детей, ликвидировали в Таразе

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В этом году прокуратура Тараза провела проверку деятельности образовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними. Установлено, что благотворительное учреждение «Байдибек» с 2023 года работало без лицензии.

В нем обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм.

«По данному факту прокурор города Тараза подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица. 8 октября 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учётной регистрации благотворительного учреждения «Байдибек». Решение суда вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура предупреждает, что создание юридического лица и осуществление образовательной деятельности без соответствующего разрешения является незаконным.