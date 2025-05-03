Благотворительный марафон в поддержку детей с инклюзией состоялся в столице

Столица
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В Астане прошел уже третий по счету благотворительный забег Charity Samruk Marathon, в котором приняли участие более 3 000 человек, предает корреспондент Kazpravda.kz

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Бегуны собрались в Ботаническом саду столицы рано утром в субботу. Дистанции было две - на 5 и 10 км в пяти возрастных категориях. А еще было три категории – А, В, С. Участники категории «А» бежали на скорость, все остальные – в свое удовольствие в комфортном темпе. Объединяло их одно – желание сделать доброе дело. Какое именно, рассказал председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

"Цель сегодняшнего благотворительного марафона – создание инклюзивной инфраструктуры для особенных детей. В прошлом году в забеге участвовало 1200 человек, в этот раз на дорожки вышли более 3 тысяч человек. Уже собрано свыше 200 миллионов тенге (благодаря взносам – авт.), на эти деньги в 10 школах Астаны будут открыты инклюзивные кабинеты для ребят с особыми образовательными потребностями. То есть к началу следующего учебного года более тысячи детей будут обеспечены специальными условиями", - прокомментировал глава правления.

Для фонда это не первый подобный опыт: благодаря прошлогоднему марафону и собранным более 120 млн тенге было открыты 5 кабинетов поддержки инклюзии. Обещают, что благое дело обязательно перерастет в ежегодную добрую традицию.

Помимо самого забега, в Ботсаду прошел мастер-класс по посадке цветов «Мейірімділік мекені» с участием детей. Свежепосаженные комнатные растения можно было приобрести по вполне демократичной цене, тем самым внеся свою лепту в общее дело). Тут же развернулась детская площадка «Қазақ ауылы» с национальными играми, а для совсем маленьких организаторы пригласили аниматоров.

#дети #Астана #инклюзия #забег #благотворительный марафон

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