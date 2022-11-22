Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода

Миссия начала работу 27 октяб­ря. Долгосрочное наблюдение в ее составе осуществляли 10 человек. В канун дня голосования к ним присоединилась большая группа краткосрочных наблюдателей, представляющих девять стран СНГ.

В целом миссия Содружества насчитывала 174 человека, в чис­ле которых – председатели и члены центральных избирательных комиссий стран СНГ, депутаты национальных парламентов, представители дипломатического корпуса. Во время выборов им удалось посетить более тысячи избирательных участков.

Группа членов миссии наблюдателей от СНГ итогами своей работы на нынешних президентских выборах в Казахстане поделилась на брифинге в Центральной избирательной комиссии – сразу после оглашения ЦИКом предварительных результатов голосования 20 ноября.

– Хочу выразить благодарность представителям всех органов и структур Казахстана, ответственных за подготовку и проведение выборов, которые создали условия для нормальной и результативной работы нашей миссии, – отметил в первую очередь глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Оценивая различные этапы выборов, глава миссии отметил эффективность и обширность информационной кампании, сопровождавшей электоральный процесс. По его словам, кандидаты в президенты получили возможность изложить свои предвыборные программы перед избирателями, имели возможность встречаться с электоратом, участвовать в теледебатах. Таким образом, по оценкам наблюдателей от СНГ, граждане Казахстана могли получить полное представление о платформах кандидатов и сделать свободный выбор.

Отдельно Сергей Лебедев выделил тот факт, что этап предвыборной агитации проходил без «черного пиара»: кандидаты в президенты сосредоточились на изложении своих программ, на доведении своих инициатив и идей до избирателей, избегали оскорбительных выпадов в адрес оппонентов. Это, по его мнению, способствовало спокойному и конструктивному проведению кампании.

И тот факт, что предвыборная кампания была чистой и открытой, способствовал тому, что и на избирательных участках в день голосования царила, отметил глава миссии СНГ, доброжелательная и спокойная, даже праздничная атмосфера.

– Мы не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на ход электоральной кампании, – заявил Сергей Лебедев. – Хотели бы отметить высокую подготовку всех участников избирательного процесса – тому способствовали многочисленные тренинги, которые провела ЦИК. Эта хорошая подготовка в полной мере проявилась в процессе проведения выборов.

Председатель комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова рассказала, что кыргызская делегация в рамках мониторинговой миссии СНГ была представлена в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестанской области.

– По общему мнению коллег, система­ избирательных комиссий Казахстана достойно справилась с возложенной задачей – проведением этих выборов на высоком организационном уровне. Конечно, самая главная задача и ответственность всех государственных органов и избиркомов – обеспечить полноценную реализацию избирательных прав граждан, как избирателей, так и кандидатов, обеспечить условия для свободного и осознанного волеизъявления граждан. Эти условия были созданы на всех этапах подготовки и проведения выборов, – отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она также подчеркнула, что, поскольку миссия работала и в долгосрочном формате, наблюдателями была проведена и оценка казахстанского законодательства о выборах с точки зрения соответствия всем основополагающим международным стандартам, принципам и нормам демократических выборов.

С этой точки зрения, как отметила глава кыргызского Центризбиркома, недавние изменения в законодательстве нашей страны развивают принципы свободы и инклюзивности выборов (в том числе на это рассчитано и внед­рение графы «Против всех»).

– Думаю, мы можем поздравить наших коллег из ЦИК Казахстана с тем, что они выполнили обязанности по созданию условий для полной реализации избирательных прав граждан. Это была очень важная электоральная кампания, и создание условий для свободного волеизъявления избирателей было необходимо для того, чтобы обеспечить полную легитимность выборов, – добавила представитель Кыргызстана.

Слаженную, высокопрофессио­нальную и грамотную работу избирательных комиссий всех уровней по подготовке и проведению президентских выборов отмечали фактически все участники брифинга миссии СНГ.

– Подготовительная работа была проделана на высоком уровне. Наблюдая за выборами на около 50 избирательных участках, мы убедились в высоком профессионализме наших казахстанских коллег, организаторов выборов, – добавил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев. – На всех участках, где мы побывали, не зарегистрировали ни одного нарушения законодательства. Хочу поздравить своих коллег из Казахстана: им удалось на высоком уровне провести внеоче­редные выборы.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан­ Бахтиёр Худоёрзода также отметил колоссальную работу казахстан­ских избиркомов по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента РК.

– Наши наблюдения за ходом голосования показали, что избирательные участки оборудованы надлежащим образом, деятельность избирательных комиссий отвечала требованиям гласности, открытости, их члены осуществляли свои функции профессионально в соответствии с требованиями национального законодательства. На наш взгляд, внеочередные выборы Президента РК были свободными, прошли в соответствии с требования­ми Конституции, выборного законодательства Казахстана и признанных международных стандартов, – добавил глава ЦИК Таджикистана.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по региональным воп­росам и вопросам Евразийской интеграции, координатор группы наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ Вагаршак Акобян в первую очередь выразил мнение, что день голосования 20 ноября был для Казахстана и казахстанцев историческим.

– Выборы организованы и прошли в полном соответствии с избирательным законодательством Казахстана. Избиратели могли свободно сформировать отношение к кандидатам и выразить свою волю. Явка избирателей на участках была высокой и свободной, что свидетельствует о создании условий для полноценного выражения отношения граждан к выборам и кандидатам. На всех избирательных участках, посещенных группой международных наблюдателей от ОДКБ, присутствовали доверенные лица от кандидатов, а также наблюдатели от политических партий и общественных организаций, что подчеркивает открытый, прозрачный характер выборов, – поделился Вагаршак Акобян выводами наблюдателей ОДКБ.

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Респуб­лики Беларусь по законодательству Светлана Любецкая также отметила высокий уровень и подготовки, и проведения внеочередных президентских выборов в Казахстане: были проработаны и учтены важные вопросы, связанные с доступностью участков для голосования для разных категорий избирателей, на участках в день голосования царила доброжелательная и конструктивная обстановка.

– Это свидетельствует о том, что Казахстан является приверженцем международных стандартов проведения электоральных кампаний, – подчеркнула она.

Заместитель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси­ Оли Республики Таджикистан, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Дилрабо Мансури сообщила, что 67 человек, составивших группу наблюдателей, мониторили процесс голосования не только в Казахстане, но и на участках, организованных при загранпредставительствах Казахстана за рубежом.

– По результатам проведенного мониторинга группа наблюдателей от МПА СНГ отмечает, что избирательное законодательство Республики Казахстан обеспечивает необходимые условия для проведения демократических выборов и соблюдения прав всех участников избирательного процесса. Участие в кампании шести кандидатов свидетельствует о состязательности избирательного процесса, наличии у обладающих активным избирательным правом граждан возможности реализовать право выбора. На основе проведенного мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению о том, что состоявшиеся 20 ноября внеочередные выборы Президента РК прошли при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса, соответствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных и справедливых выборов, а также международным обязательствам Казахстана по обеспечению прав и свобод всех участников избирательного процесса, – заявила Дилрабо Мансури.

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эльмира Хаймурзина в свою очередь напомнила, что любые выборы, от самых маленьких поселковых до самых больших и самых главных в стране – выборов президента, делают люди.

– Первые и главные людич– это избиратели. Избиратели Респуб­лики Казахстан своей явкой, высокой – почти в 70%, доказали важность выборов и свою активную гражданскую позицию, придя на избирательные участки и проголосовав. Вторая большая категория – это, конечно, кандидаты. Их было шесть, имелась конкуренция. Лидер гонки набрал убедительное количество голосов и выиграл большой мандат доверия, который дает право вновь избранному Президенту Казахстана проводить последовательную работу, о которой он заявлял. И есть еще одна категория людей, которыми мы не перестаем с коллегами восхищаться, – это члены участковых, территориальных комиссий, это наши коллеги из ЦИК, которые провели грандиозную работу по подготовке и проведению этих выборов. То, как работали в день голосования комиссии, вызывает восхищение их профессионализмом и ответственностью, – подчеркнула Эльмира Хаймурзина.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий также констатировал, что на нынешних выборах организационно было сделано все возможное и необходимое, чтобы процессы шли качественно, на высоком уровне и отвечали стандартам, принятым не только в СНГ, но и в мире. Он отметил, что казахстанский опыт – пример для многих стран Содружества.

Завершая брифинг, Сергей Лебедев напомнил, что итоговое заявление миссии СНГ будет опубликовано после официального утверждения результатов выборов соответствующими органами РК.

Однако он поделился некоторыми выводами, вошедшими в проект документа. В частности, как зачитал Сергей Лебедев, миссия считает, что «президентские выборы 20 ноября 2022 года проведены в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК»; прошли на альтернативной основе, были прозрачными, справедливыми, открытыми и соответствовали принципам проведения демократических выборов, а также обеспечили свободное волеизъявление граждан Казахстана».