Ближние подступы к улице Дальней

Особое внимание специалистов в 2014 году направлено на окраины, в частности, поселок Железнодорожников и его главную магистраль – улицу Дальнюю. Здесь, кроме капитального ремонта, планируется строительство дренажно-ливневой канализации. Выделенные на эти цели 230 млн. тенге из местного бюджета дадут возможность решить застарелую проблему ежегодного весеннего затопления поселка, откачки талых и дождевых вод, считают в отделе ЖКХ.

По его данным, в общий объем финансирования ремонта дорог на 2014 год заложены средства на разработку проектно-сметной документации реконструкции еще семи улиц, ремонт путепровода по ул. Шугаева и моста через Иртыш. Кроме того, будет разработана ПСД на средний ремонт трех городских улиц и трассы местного сообщения Семей – Талица.

Айгуль БИДАНОВА, Семей