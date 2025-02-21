Блогерам перевыставят налоговые уведомления - КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете госдоходов сообщили, что произошел техсбой в процессе их отправки и обработки.

«Вместе с тем, обращаем внимание, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы. Напомним, ранее уведомления выставлены по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, налоговики заявили, что выявили расхождения по 594 лицам (блогерам) на 53,3 млрд тенге. Поэтому с 13 по 14 февраля им были направлены уведомления, в частности было предписано представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.

Первым историю об этом в соцсетях рассказал известный PR-менеджер, блогер Алишер Еликбаев.

«Огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфобизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать с 14 февраля «валентинки» от налоговой. Говорят, в первой волне около 8 000 человек. В письме говорится, что все эти люди недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы. Суммы разные. Рекорд в моем окружении - якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил со 100 миллионов тенге», – сообщил он.

Он добавил, что тоже получил «письмо счастья», налоговые претензии за два года «к нему образовались» в размере 5 млн тенге. При этом его супруге на небольшое ИП «насчитали» налогов на 100 миллионов тенге. Блогер отмечает, что «таких цифр там не было никогда».