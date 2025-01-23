Блогеров задержали за вымогательство в Алматы

Задержания,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Они пытались заполучить 8 млн тенге, используя шантаж и угрозы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинские полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге.

Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

Злоумышленников задержали при получении 10 млн тенге.

«В соответствии со статьей 128 УПК РК они водворены в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело», – добавили в правоохранительных органах.

#задержание #вымогательство #блогеры

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