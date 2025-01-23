Блогеров задержали за вымогательство в Алматы

Они пытались заполучить 8 млн тенге, используя шантаж и угрозы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинские полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге.

Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

Злоумышленников задержали при получении 10 млн тенге.