Для совместного предприятия казахстанского АО «Самрук-Энерго» и российской компании РУСАЛ «Богатырь Комир» это событие стало вдвойне праздничным, поскольку произошло накануне 45-летия угольного разреза и Дня Первого Президента РК. 30 нояб­ря 1970 года была запущена в эксплуатацию первая очередь разреза «Богатырь». А спустя 27 лет, 6 нояб­ря 1997 года, была добыта и отгружена потребителям миллиардная тонна угля. И вот 27 ноя­бря 2015 года горняки «Богатыря» вписали очередную золотую страницу в трудовую летопись легендарного разреза, добыв 1,5-миллиардную тонну угля.

Особую значимость события на праздничном митинге в честь трудового достижения отметил генеральный директор ТОО «Богатырь Комир» Виктор Щукин. Обращаясь к горнякам, он сказал:

– Сегодня мы с вами стали свидетелями знаменательного события – добычи 1,5-миллиардной тонны угля. Это поистине историческая веха для разреза «Богатырь» и топливно-энергетической отрасли всего Казахстана. К нынешнему производственному рубежу горняки «Богатыря» шли 45 лет, приближая его каждодневным неустанным трудом. Бесценен шахтерский подвиг заслуженных ветеранов, внесших огромный вклад в становление и развитие разреза «Богатырь». Итогом успешной работы нескольких поколений стала добытая нынче 1,5-миллиардная тонна угля. Теперь этот день навсегда войдет в трудовую летопись разреза. Свою очередную трудовую победу мы посвящаем 45-летию разреза «Богатырь» и Дню Первого Президента Рес­публики Казахстан!

Почетное право отгрузить 1,5-миллиардную тонну было предоставлено машинистам роторного экскаватора SRs(K)-2000M № 1146 Анатолию Федоровичу Подзюбану и Кызыру Айткешевичу Турлубаеву. Задействованный в отгрузке знаменательной тонны угля роторный экскаватор относится к числу самых высокопроизводительных горнодобывающих машин. Проектная производительность данного типа агрегатов – 4 500 м3 в час.

Здесь следует сказать, что благоприятное геологическое залегание угольных пластов разреза позволяет добывать уголь с наименьшими эксплуатационными затратами. Энергетическое сырье поставляется на 13 крупнейших электростанций Республики Казахстан и 5 электростанций Российской Федерации. Крупнейшими потребителями богатырского угля являются Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, алматинские и карагандинские тепло­электроцентрали, ТЭЦ Астаны и Петропавловска, а также российские – Рефтинская, Верхнетагильская, Серовская, Троицкая ГРЭС и Курганская ТЭЦ.

За 10 месяцев 2015 года горняки ТОО «Богатырь Комир» добыли 27 014 тыс. тонн угля, из которых отгружено потребителям 26 945 тыс. тонн, ожидается, что до конца года общий объем добычи составит 34 млн тонн угля.