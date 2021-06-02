Богиня, три рога и «фишка» для туризма

Прекрасная и ужасная

Экспозиция, занявшая главный зал Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, посвящена 30-летию Независимости. В нее вошло около ста работ казахстанских и зарубежных авторов, раскрывающих тему тенгрианства.

Идея принадлежит алматинке Галие Утебековой. Она сама фанат древних тюркских преданий, написала несколько сказок об Умай. И убеждена, что красивые мифы могут стать туристическим козырем Казахстана. У земли, известной как Великая степь, богатейшее прошлое, и ни одна легенда не должна остаться без внимания.

– Для туристов, особенно зарубежных, значение имеют не только инфраструктура и уровень сервиса, но и традиции, история, – пояс­нила она. – Люди хотят увидеть что-то уникальное. У Казахстана в этом плане есть настоящая сокровищница в виде богатой древней культуры.

О богине Умай, по словам Галии, она слышала в детстве от бабушки, когда летом гостила на джайляу в Абайском районе. Мелодичные добрые рассказы на всю жизнь запали в душу. Уже в должности руководителя вуза вместе со студентами она по крупицам начала собирать сведения о мифологическом персонаже. Многие тюркские народы на протяжении веков сохранили верования в Умай как богиню плодородия, изобилия, прародительницу всего живого, хранительницу семейного очага. Она же – супруга повелителя неба Тенгри, сестра богини огня.

Ученым известны немногие древние изображения Умай. Знаменит рисунок, найденный на российском Алтае при раскопках могильника Кудыргэ (V–VI вв.). Археологи обнаружили валун с нанесенной на нем сценой преклонения охотника, воина и вельможи перед некой женщиной в богатом убранстве. Артефакт так и вошел в историю как Кудыргинский валун. На богине торжественный наряд с роскошным орнаментом, в ушах крупные серьги, на голове тиара с тремя рогами. По сравнению с коленопреклоненными мужчинами и рядом коней ее фигура выглядит исполинской и величественной.

– На изображениях Умай в руках у нее всегда небольшая чашечка, – рассказала Галия Утебекова. – По преданию, в этом освященном молоке хранились души детей. Если ребенок начинал болеть, проводили обряд кормления богини из такой чашечки. Есть даже старые фотоснимки, запечатлевшие, как женщины кормят каменные изваяния Умай.

На выставке в усть-каменогорском музее-заповеднике можно увидеть разнообразные образы супруги Тенгри. В работах одних художников она молодая, луноликая, с серебряными волосами. Просто воплощенные красота и доброе волшебство. У других, наоборот, богиня выглядит могучей и ужас­ной, с луком, из которого она разит злых духов. Смотришь на картину и понимаешь: ты – песчинка перед грозной силой матери-природы.

Нужны добрые истории

Самые чистые и творческие представления об Умай несут работы воспитанников детских художественных школ. Судя по их рисункам, где бы ни ступила ее нога, там все растет и плодоносит. Где бы богиня ни сошла на землю, к ней тянутся птицы и звери, журчат ручьи, сияет солнышко. На некоторых произведениях юных авторов у Умай есть крылья – как у древнегреческой Ники, только «тюркская леди» в суровом и величественном трехрогом головном уборе.

– Дети вообще редко рисуют что-то некрасивое, – считает жительница Усть-Каменогорска Ботагоз Калелова. – Они узнали, что Умай – прародительница казахского народа, ее обитель – гора Белуха. Конечно, у такого персонажа в их понимании должна быть неземная внешность.

Есть в экспозиции фигурки богини, выполненные из войлока, шелка, фарфора, проволоки... «Они – художники, они так видят», – с улыбкой отметили организаторы. Главный архитектор музея-заповедника Виктор Шевченко разместил инсталляцию, где Умай нисходит с высоты, чтобы благословить народ.

Отдельное место отведено женским украшениям. Перстни, серьги, подвески, браслеты выполнены в этнической стилистике, некоторые стилизованы под знаменитый скифо-сакский звериный стиль. Сами мастера часто признаются, что идеи древних ювелиров были гениальными. По оригинальности и аутентичности они на такой высоте, к которой никто до сих пор не приблизился.

– Восточный Казахстан обладает невероятным потенциалом для развития туризма, – поделилась участница вернисажа, инициатор первого экопоселения «Алтай – Арай» в Катон-Карагайском районе Зарина Мастикбаева. – Во время туров к Белухе мы рассказываем, что эта гора – храм богини-матери, один из энергетических центров планеты. Что Умай живет в каждом из нас и «проявляется» в виде заботы, любви, родительских чувств. Никто из гостей не остается равнодушным. Многие возвращаются к Белухе через год-два, привозят с собой родных и друзей. То есть проникаются сакральностью места. Такие выставки, конечно, еще больше подогревают интерес к нашему краю. Людей волнует все, что связано с историей и традициями, их манит божественно красивая природа.

Музейная выставка – только первый шаг большого проекта «Возвращение Умай». Сами тенгрианские верования и Умай, как важнейшая фигура древней мифологии, могут обогатить туристичес­кий бренд Восточного Казахстана.

В планах, например, создание фильма-фэнтези наподобие известного мульт­фильма «Моана», сюжет которого основан на легендах народов Океании.

– Нужно, чтобы за рубежом знали о нашей тысячелетней истории и веками сложившихся традициях, – заключила Галия Утебекова. – В обществе есть запрос на красивые и добрые истории, героев, представляющих культуру и духовное наследие казахов. Эти ценности понятны и близки людям всей планеты.

Выставка будет действовать до осени. Посмотреть экспозицию можно также на сайте музея-заповедника и в соцсетях.