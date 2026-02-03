По его словам, для обеспечения безопасности вложений условия деятельности каждого крупного предприятия будут закрепляться в индивидуальных лицензиях, что гарантирует стабильность правового режима. Город будет расти вокруг четырех центров - промышленной, логистической, научно-медицинской и туристической зон.

«Следует понимать, что Алатау не предполагает создания в этом городе просто какой-то специальной экономической зоны с налоговыми преференциями. Речь идет о схеме так называемой Charter City, когда все вопросы этого города определяются из одного центра. Предполагается, что город за исключением критической инфраструктуры, будет строиться за счет частных инвестиций. И задача состоит в том, чтобы создать правовую, организационную среду, которая бы способствовала привлечению инвестиций, способствовала тому, чтобы город был открыт для каких-то новых для нашей страны производств», - отметил Болат Жамишев.