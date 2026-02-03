Развитие города Алатау будет осуществляться преимущественно за счет привлечения частного капитала. Новая модель управления призвана создать исключительные условия для бизнеса, при которых все ключевые административные и экономические вопросы решаются из единого центра, обеспечивая инвесторам долгосрочную предсказуемость. Об этом сообщил член Совета по развитию города Алатау Болат Жамишев, передает Kazpravda.kz
По его словам, для обеспечения безопасности вложений условия деятельности каждого крупного предприятия будут закрепляться в индивидуальных лицензиях, что гарантирует стабильность правового режима. Город будет расти вокруг четырех центров - промышленной, логистической, научно-медицинской и туристической зон.
«Следует понимать, что Алатау не предполагает создания в этом городе просто какой-то специальной экономической зоны с налоговыми преференциями. Речь идет о схеме так называемой Charter City, когда все вопросы этого города определяются из одного центра. Предполагается, что город за исключением критической инфраструктуры, будет строиться за счет частных инвестиций. И задача состоит в том, чтобы создать правовую, организационную среду, которая бы способствовала привлечению инвестиций, способствовала тому, чтобы город был открыт для каких-то новых для нашей страны производств», - отметил Болат Жамишев.