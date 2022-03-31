В городе Алматы произошло массовое ДТП из-за плохих погодный условий, передает Kazpravda.kz со ссыкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

"Массовое ДТП произошло из-за плохих погодный условий по восточной объездной автомобильной дороге. Столкнулись более 10 автомашин. Гололед, несоблюдение дистанции и нарушение скоростного режима сыграли злую шутку. Водитель первой автомашины не справился с управлением и врезался в ограждение. Мужчина, ехавший следом, не успел затормозить на сильном гололеде, и так по цепной реакции водители не успевали среагировать. К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал", – сообщили полицейские.

Сообщается, что прибывшие на место медики осмотрели водителя одной из автомашин и оказали ему первую помощь. В госпитализации мужчина не нуждался. В полиции приступили к разбирательству факта ДТП.