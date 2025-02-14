Более 10 штатов подали в суд на Трампа и Маска в США

По информации телеканала ABC со ссылкой на исковое заявление, 14 штатов США подали иск против президента Трампа и миллиардера Маска

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Американские штаты подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», - цитирует иск телеканал.

По данным телеканала, претензия штатов к Трампу и Маску состоит также в том, что последний, имея столь «широкие полномочия», не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции.

В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев - два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии.

Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении.

Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.