Более 10 тысяч детей будут бесплатно питаться в детсадах Астаны

Об этом сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его данным, в городе насчитывается 525 детских садов, 100 из них – государственные, 44 – частные и 3 – ведомственные. Чтобы исключить дефицит мест, в столице планируют построить еще 6 дошкольных учреждений.

В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением в 2023 году размещен госзаказ на 10 214 мест для малышей, а в 2024 году планируют принять свыше 10 000 ребят.

Также в целях устранения дефицита ожидается строительство 60 детсадов, определены земельные участки для 10 зданий и уже начаты проектные работы.

«С начала этого учебного года впервые организовано бесплатное питание для 10 250 детей из отдельных категорий, которые воспитываются в дошкольных организациях образования. В 4 детских садах открылись кабинеты поддержки инклюзии для детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведенческими расстройствами (аутизм). Кроме того, в 2024 году в 4 мини-центрах откроются кабинеты поддержки инклюзии», — сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, за счет средств местного бюджета в 54 детских садах обновили малые архитектурные формы и детские площадки, работа в этом направлении будет продолжена.

За последние 3 года капитальный ремонт провели в 24 организациях образования. В ближайшее время намерены отремонтировать 13 образовательных учреждений, в том числе детский сад №12 «Қарлығаш», детский сад №25 «Таңшолпан», детский сад №46 «Самал» и детский сад №74 «Дәурен».

Кроме того, ведется масштабная работа по повышению профессиональной компетентности воспитателей в детских садах.

Также в городской администрации добавили, что в 2024 году курсы повышения квалификации пройдут 1500 воспитателей дошкольных организаций образования.