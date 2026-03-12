Представители Пентагона на закрытом брифинге с сенаторами из подкомитета по ассигнованиям на оборону заявили, что на военную операцию в Иране за первые 6 дней было потрачено минимум $11,3 млрд

В настоящее время расходуются средства, ранее уже выделенные Пентагону Конгрессом. Белый дом еще не обращался с запросом на дополнительное финансирование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Представитель подкомитета сенатор Крис Кунс охарактеризовал эту информацию как «приблизительно точную», сообщает ABC News.

По его оценке, общие затраты на военную операцию в данный момент «значительно превышают озвученную цифру». Сенатор также предположил, что ведение военных действий в Иране обходится США свыше $1,5 млрд в день.

Ранее источники The Washington Post сообщили, что за первые два дня войны с Ираном Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд. Утверждалось также, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу запрос «на десятки миллиардов долларов» для поддержки военной кампании.